La desesperación silenciosa de querer importarle a alguien
Todos buscamos reconocimiento, aunque finjamos independencia. Este texto explora por qué duele tanto atravesar la vida sintiéndonos invisibles.
Este texto forma parte de la séptima entrega de nuestra serie semanal 10 preguntas filosóficas que todos nos hacemos. Cada jueves publicamos una nueva reflexión exclusiva para suscriptores premium: preguntas que parecen simples, pero que nos atraviesan la vida.
La entrega anterior se quedó rondando en una inquietud que a mí me sigue acompañando incluso cuando cierro el texto: no solo cambiamos, también tenemos que aprender a convivir con las versiones que hemos sido. Y en medio de ese movimiento hay algo que se vuelve cada vez más evidente: uno no cambia nunca del todo a solas. Incluso la forma en que nos recordamos, nos juzgamos o nos perdonamos está atravesada por miradas, por palabras, por presencias que fueron dejando marca.
Quizá por eso, después de preguntarme quién sigue siendo uno a través del tiempo, aparece casi de inmediato otra pregunta más incómoda: cuánto de eso que llamamos identidad necesita ser confirmado por alguien más. No solo porque el otro nos vea, sino porque de algún modo nos devuelva una imagen en la que podamos reconocernos sin sentirnos completamente ajenos. Hay cambios que uno puede sostener por sí mismo; hay otros que parecen pedir, silenciosamente, una respuesta del mundo.
Y entonces la cosa se vuelve más cotidiana, más pequeña, más difícil de admitir. Porque a veces el reconocimiento llega en formas muy pequeñas:
No siempre entra como un premio, un diploma, un aplauso o una ceremonia. A veces llega, o parece llegar, en algo mucho más mínimo: un mensaje contestado con entusiasmo, una mirada que se detiene un segundo más de lo normal, un “te quedó muy bien”, un “qué importante lo que dijiste”, un “gracias, de verdad necesitaba leerte”. Hace no mucho me pasó algo que, visto desde fuera, parecería ridículo. Publiqué una idea en redes, una de esas reflexiones que uno lanza sin saber muy bien si va a tocar algo o si se va a perder en el ruido de siempre. Pasaron unos minutos, luego una hora, luego varias. Yo seguía haciendo otras cosas, claro, pero no del todo. Había una parte de mí que volvía una y otra vez al teléfono, como quien se asoma discretamente a una puerta esperando que alguien del otro lado lo nombre.
No era vanidad pura, o al menos eso quise pensar. No estaba esperando necesariamente una ovación. Era algo más difícil de confesar. Quería sentir que lo que había dicho le importaba a alguien. Quería notar que del otro lado había una presencia que no solo había visto mis palabras, sino que las había recibido. Hay una diferencia enorme entre ser visto y ser recibido. Uno puede estar expuesto todo el tiempo y, aun así, sentirse profundamente no reconocido. Tal vez por eso ciertas jornadas dejan un cansancio tan raro: hablamos, escribimos, trabajamos, mostramos lo que hacemos, y sin embargo algo queda suspendido, como si no termináramos de aterrizar en ninguna parte.
Esa tarde me di cuenta de que el gesto de revisar el teléfono no tenía tanto que ver con la costumbre digital como con una necesidad más vieja. Mucho más vieja que internet, que las plataformas, que el algoritmo. La necesidad de que alguien confirme que uno está ahí, que lo que uno hace tiene alguna forma de realidad para otro, que la propia existencia no transcurre entera en un cuarto cerrado donde uno se habla a sí mismo. Y entonces apareció, casi sola, la pregunta de este capítulo: ¿por qué buscamos reconocimiento?
La pregunta parece sencilla hasta que se la mira un poco más de cerca. Porque no solo la buscamos cuando hacemos algo extraordinario. La buscamos en discusiones de pareja, en amistades, en el trabajo, en la familia, en los proyectos personales, en los silencios. La buscamos cuando nos arreglamos para salir y esperamos que alguien lo note. Cuando hacemos un esfuerzo enorme, y nos duele que pase desapercibido. Cuando contamos algo importante de nuestra historia y sentimos decepción si el otro responde con distracción. Incluso la buscamos cuando afirmamos que no nos importa la opinión ajena. A veces esa frase no es independencia, sino cansancio. O defensa. O una manera de proteger una herida.
Pienso mucho en eso porque no me parece una pregunta menor. Hay gente que se rompe por falta de reconocimiento. No necesariamente de forma espectacular. A veces se rompe, volviéndose más callada. Más cínica. Más agresiva. Más complaciente. Más desesperada por demostrar algo. Hay quienes terminan viviendo enteramente hacia afuera, organizando su vida alrededor de la mirada de otros. Y hay quienes, después de decepciones repetidas, hacen el movimiento contrario: endurecerse, fingir que no necesitan a nadie, retirarse de cualquier deseo de ser leídos o comprendidos. Pero incluso ahí, en ese supuesto retiro, suele seguir latiendo la misma necesidad.
La filosofía se tomó esta inquietud muy en serio. No porque quisiera enseñarnos a gustarle a todos, sino porque entendió que aquí se juega una parte central de lo que somos. Hegel, por ejemplo, no pensaba el reconocimiento como un detalle secundario de la vida social, sino como algo constitutivo. Georg Wilhelm Friedrich Hegel vivió entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, en una Europa atravesada por revoluciones, guerras, cambios políticos y una confianza enorme en la razón, pero también por tensiones profundas sobre la libertad. No estaba pensando en redes sociales, por supuesto, pero sí en algo que todavía nos atraviesa: la pregunta por cómo una conciencia llega a saberse a sí misma.
Lo que Hegel intenta pensar, entre otras muchas cosas, es esto: uno no se constituye del todo en soledad. No basta con encerrarse y mirarse hacia dentro para obtener una identidad completa y firme. La conciencia, para saberse, necesita encontrarse con otra conciencia. Necesita que alguien más la reconozca como valiosa, libre, existente. En términos más simples: no terminamos de volvernos alguien sin el paso por los otros. Eso no significa que dependamos servilmente de cualquier opinión, sino que nuestra condición humana está entretejida con vínculos. Somos, en buena medida, seres que se descubren a sí mismos en la mirada ajena.
Esta idea puede sonar incómoda porque a muchos nos gusta pensar que somos autosuficientes, que la identidad es una construcción puramente interior, privada, soberana. Pero Hegel mete el dedo en la llaga: el yo no es una isla. Se forma, se afirma, se hiere y se transforma en relación. Por eso el reconocimiento no es solo un premio emocional, sino una condición para que la persona se sienta efectivamente alguien. Y por eso su falta duele tanto. No duele solo al ego. Duele al ser.
Hay una escena célebre del pensamiento hegeliano, la lucha por el reconocimiento, que a veces se simplifica demasiado, pero sigue siendo útil. Dos conciencias se enfrentan porque ambas quieren ser reconocidas como libres y centrales. Ninguna quiere quedar reducida a cosa, instrumento o sombra. Lo tremendo de esa intuición es que muestra hasta qué punto los seres humanos no solo deseamos vivir, sino vivir siendo alguien para otro. No queremos pasar por el mundo como objetos intercambiables. Queremos contar. Queremos que nuestra presencia pese de algún modo en la realidad compartida.
Hay reflexiones que pueden abrirse en lo público, pero hay otras que piden un poco más de silencio, de tiempo y de hondura. Lo que sigue entra justamente ahí: en esa zona donde la pregunta por el reconocimiento deja de ser una idea general y empieza a tocar heridas, expectativas y formas muy concretas de vivir entre otros.
