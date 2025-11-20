Únete a nuestro canal de WhatsApp donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



Haz clic aquí y acompáñanos: https://filosofiaenla.red/canal-whatsapp

No soy docente, o al menos no de tiempo completo —sí de forma “esporádica” en una universidad—, pero llevo años compartiendo filosofía con miles de personas. Desde que inicié Filosofía en la Red, la plataforma de divulgación filosófica no lucrativa más grande en español, he tenido el privilegio de acompañar procesos de pensamiento en personas de todas las edades, lugares y formaciones: desde adolescentes que comienzan a sospechar del mundo, universitarios con hambre de sentido, autodidactas que filosofan con pasión y rigor, profesionistas de otros campos que buscan una brújula para orientarse… e incluso adultos mayores que redescubren, a través del diálogo filosófico, una manera de mirar la vida.

Y en medio de toda esa pluralidad de voces, he notado algo que se repite con fuerza: la mayoría de las personas llegan a la filosofía demasiado tarde. No porque no estén listas antes, sino porque nadie se las mostró como una posibilidad real. Nadie les dijo que podían pensar distinto, que podían cuestionar, que podían imaginar. Nadie sembró la inquietud cuando más lo necesitaban: en la adolescencia, esa etapa de fracturas, de preguntas nuevas, de identidades en construcción, de rebeldía. Estaba mal ir en contra de la corriente.

Por eso, aunque el presente escrito parte de una experiencia diversa y transversal, quiero centrarme especialmente en el bachillerato. Porque si bien la reflexión filosófica es necesaria en todas las etapas de la vida, hay momentos en los que no sembrarla es condenar al pensamiento a llegar tarde, o a no llegar nunca. La ausencia de filosofía en la educación media superior no solo debilita un programa educativo: erosiona la capacidad de los jóvenes para nombrar lo que sienten, entender lo que viven y decidir con criterio lo que quieren. Y eso, en un contexto saturado de información, de discursos prefabricados y de ruido constante, es una pérdida demasiado grande.

En Filosofía en la Red creemos firmemente que cualquiera puede filosofar, siempre que esté dispuesto o dispuesta a sostener y argumentar sus ideas. La filosofía no es patrimonio exclusivo de los expertos, ni un ejercicio abstracto reservado a las aulas universitarias. Es, ante todo, un medio de vida, una forma de habitar el mundo con preguntas, con sentido, con criterio. Y esa herramienta debería estar disponible cuanto antes, especialmente para quienes comienzan a transitar el vértigo que es la adolescencia.

Por eso, mi intención no es solo defender la presencia de la filosofía en el bachillerato —aunque es urgente hacerlo—, sino rescatar su valor como práctica cotidiana, como el lenguaje de la inconformidad, como entrenamiento del criterio y de la imaginación crítica. Más que enseñar a pensar, necesitamos crear espacios para atreverse a cuestionar. Más que formar pensadores de manual, necesitamos abrir caminos para que cada persona descubra que pensar es, también, un acto de resistencia.

Hoy, entonces, no vengo a traer la piedra filosofal del quehacer filosófico. Vengo a compartir una experiencia. Una certeza nacida desde fuera de las aulas, pero profundamente conectada con quienes están dentro: si sembramos la filosofía a tiempo, podemos transformar no solo mentes, sino formas de estar en el mundo. Y eso, en tiempos como los nuestros, no es poca cosa.