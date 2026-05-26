Hay momentos que parecen pequeños y, sin embargo, nos persiguen durante años. La última conversación con alguien, la última vez que volvimos a una casa, el último mensaje que no sabíamos que sería el final. Nos cuesta cerrar ciclos porque rara vez reconocemos que estamos frente a un cierre mientras todavía sucede. Vivimos como si todo pudiera repetirse, como si siempre existiera una nueva oportunidad para volver, corregir o continuar. Quizá por eso la idea de los finales genera tanta incomodidad: porque nos enfrenta con algo que nuestra época intenta ocultar constantemente, la fragilidad de la existencia y la inevitabilidad de la pérdida.

La filósofa francesa Sophie Galabru ha reflexionado recientemente sobre el miedo a “las últimas veces”, señalando cómo muchas personas viven atrapadas entre la nostalgia y la negación de la finitud. Sus palabras dialogan profundamente con las preocupaciones del existencialismo: la angustia de saber que todo termina, la dificultad de asumir el duelo y la tendencia humana a aplazar las despedidas. En una cultura obsesionada con la productividad, la velocidad y el entretenimiento, detenernos a elaborar un cierre parece casi un acto de rebeldía.

Hablar de cierres no implica únicamente pensar en la muerte. También hablamos de amistades que cambian, trabajos que terminan, etapas personales que ya no encajan con quienes somos ahora. Cada transformación exige un pequeño duelo. El problema es que muchas veces intentamos escapar de ese proceso. Queremos seguir adelante sin mirar atrás, evitar el dolor, fingir que nada ocurrió. Pero aquello que no elaboramos termina reapareciendo de otras maneras: ansiedad, vacío, nostalgia permanente o incapacidad para comenzar algo nuevo.