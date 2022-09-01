🤔 ¿Por qué ver, o volver a ver, Dinosaurios? - Letras Habladas 2.0 | Cap. 1

✍🏻🗣 Letras habladas 2.0, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Miguel Ángel, el CEO de la plataforma.

🔶 Dinosaurios (1991 - 1994) fue una sit-com estadounidense que reflejaba, en tono de comedia familiar, los avatares de una familia de clase media compuesta por dinosaurios antropomórficos, Los Sinclair, y su vida en una prehistoria muy parecida a la sociedad de los años noventa de Estados Unidos.

💡 En este episodio Miguel Ángel te comenta el por qué deberías de verla, si es que no la has visto, o el por qué tendrías que volver a verla, si dicha serie te acompañó en tu infancia.

Acerca de Filosofía en la Red:

Filosofía en la Red es una plataforma online que busca generar y promover la filosofía realizada en español y construir conexiones entre las comunidades filosóficas de habla hispana e inglesa. Nació en 2014 como un blog colectivo, pero al día de hoy es mucho más: una plataforma digital de divulgación filosófica, buscando crear un espacio respetuoso de reflexión y diálogo, difundiendo la filosofía en la red.

