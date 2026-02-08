Hay frases que sobreviven a su autor no porque sean reconfortantes, sino porque señalan una herida que sigue abierta. Esta es una de ellas. Se repite en contextos muy distintos —desde la psicología hasta la autoayuda, desde el discurso empresarial hasta las redes sociales— y, sin embargo, pocas veces se la piensa desde el lugar que le corresponde: como una formulación filosófica que nace de un diagnóstico profundo sobre la crisis de sentido en la modernidad. Detrás de estas palabras está Friedrich Nietzsche, un pensador que nunca buscó consolar, sino incomodar.

Nietzsche escribe en un momento histórico en el que los grandes pilares que habían sostenido la cultura europea comienzan a resquebrajarse. La religión, la moral tradicional y la fe en verdades universales siguen presentes, pero ya no operan con la misma fuerza. Se mantienen por inercia, no por convicción. Su filosofía parte de esa sospecha: algo esencial se ha vaciado, aunque las formas continúen en pie.

La frase sobre el “porqué” y el “cómo” no es una invitación al optimismo ni una promesa de superación personal. Es una constatación incómoda: el ser humano no se quiebra simplemente por el dolor, la dificultad o la adversidad, sino cuando esas experiencias no encuentran un marco de sentido que las vuelva soportables. El sufrimiento, cuando aparece aislado, se vuelve destructivo.