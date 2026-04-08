El Partido Revolucionario Institucional se consolidó a partir del discurso de la institucionalización de la Revolución Mexicana, cuyos pilares eran la democracia, la justicia social, el nacionalismo, así como la soberanía. Este fue el partido hegemónico durante 70 años, aunque desde su fundación en 1929 obtuvo diferentes denominaciones, tales como Partido Nacional Revolucionario (PNR-1920), Partido de la Revolución Mexicana (PRM-1938) y, finalmente, Partido Revolucionario Institucional (PRI-1946)1. Su influencia sobre México fue tal que, incluso, Mario Vargas Llosa lo calificó como la “dictadura perfecta”2. Elementos de corte económico, como el llamado milagro mexicano, y políticos, como la constitución de un presidencialismo fuerte, fueron centrales para su continuidad política.

Sin embargo, es evidente que la hegemonía de dicho partido no iba a ser eterna. Si bien esta época se caracterizó por el desarrollo económico del país, los crecientes procesos de clientelismo, represión y control de medios llevaron a su caída. La evidente rutinización del poder aunado al fraude electoral de 19883 se tradujo en una pérdida de votantes, primeramente, en el congreso y, posteriormente, en la presidencia del país. Así es como la ciudadanía decide castigar electoralmente al partido hegemónico, consolidando el arribo de su principal oponente, el Partido Acción Nacional (PAN). La supuesta transición democrática en el gobierno federal bajo los mandatos de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) no cumplió las expectativas de alternancia política. Por un lado, el contexto de crisis económica mundial, considerada una de las peores crisis económicas y estructurales del capitalismo contemporáneo4, y, por otro lado, el contexto de militarización del país como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico5 como mecanismo de legitimación frente al fraude electoral de 2006, detonaron en violencia, inseguridad, violación a los derechos humanos e impunidad.