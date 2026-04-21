La psicología no es una ciencia que en la actualidad nos merezca mucho respeto. Ha pasado de describir la realidad a decirnos cómo debemos vivir. Actualmente, tiene un superyó1 extremo, que constantemente está regulando el actuar del individuo por medio de una serie de indicaciones sobre lo que debería hacer. La ciencia psicológica ya no busca contribuir al bienestar del ser humano, sino que se encarga de regular la conducta y controlar el deseo de los sujetos.

Un ejemplo de lo anterior se puede encontrar en la noción de terapia, que se ha vuelto un mandato moral, más que una elección libre de personas medianamente autónomas. Ha pasado de ser la aplicación del conocimiento científico en busca del bienestar de las personas a un signo de estatus dentro de la semiótica del lujo. Quien va a terapia quiere hacerse cargo de sus problemas, tiene introspección, analiza su vida interior y conoce mejor sus emociones. Por el contrario, quien no asiste, evita los problemas y no quiere madurar. Con esto se regula el deseo del sujeto: qué es lo que quiere y lo que no quiere en base al binomio de bueno/malo que se oculta detrás del binomio terapia/no terapia.

Este mandato normativo de ir a terapia a solucionar los problemas personales, amparado por la autoridad científica2, oculta los mismos males de siempre: positivismo tóxico, meritocracia, autoayuda, entre otros. Bajo una jerga de superación barata que se hace pasar por ciencia, la psicoterapia se vende como el soma3 de nuestro tiempo; una respuesta a todos los problemas que puede presentar el sujeto contemporáneo, individualizando el malestar. Esto produce un abandono total de las condiciones materiales, sociales, económicas y políticas que están a la base del malestar psicológico que tienen las personas en su día a día. La ironía es exquisita: ir a terapia, aprende unas técnicas de relajación, toma pastillas para la ansiedad y vuelve rápidamente a trabajar. Nada de esto solucionará los problemas gravísimos que tiene tu trabajo precario, pero al menos sabrás técnicas de regulación emocional para no gritarle a tu jefe.