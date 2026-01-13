El aforismo filosófico ha sido utilizado por muchos filósofos ilustres a lo largo de la historia. Es una forma de hacer filosofía que trasciende las visiones más estandarizadas y que con ella logra explorar caminos distintos a los tradicionales. Sin embargo, esta forma de hacer filosofía no es del todo popular; incluso está marginada en contextos puramente académicos.

En este escrito, me enfocaré en presentar lo que es el aforismo filosófico y las razones por las cuales considero que no solo es una forma legítima de hacer filosofía, sino que también llega a escapar ciertas convenciones tradicionales, entregándole a las personas la tarea de involucrarse directamente con la filosofía y verdaderamente hacer el esfuerzo interpretativo que este requiere.