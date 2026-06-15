El Círculo de Viena nació de manera informal alrededor de 1922, cuando Schlick, un físico y filósofo alemán, asumió la cátedra de filosofía de las ciencias inductivas en la Universidad de Viena. Inspirado en figuras como Ernst Mach, el grupo se reunía semanalmente para discutir problemas científicos y filosóficos. Al principio, eran charlas privadas en las tardes-noches, pero en 1928 se formalizaron bajo la Asociación Ernst Mach, con Schlick como presidente, Hans Hahn como vicepresidente y Otto Neurath (1882-1945) y Rudolf Carnap (1891-1970) en la secretaría.

El punto de inflexión llegó en 1929: el grupo adoptó el nombre «Círculo de Viena» (propuesto por Neurath) y publicó su manifiesto, La concepción científica del mundo: El Círculo de Viena, firmado por Carnap, Hahn y Neurath, y dedicado a Schlick. Este texto coincidió con la Primera Conferencia sobre la Epistemología de las Ciencias Exactas en Praga, organizada junto a la Sociedad de Berlín para Filosofía Científica. El evento fue un verdadero hito, paralelo al Congreso de Físicos y Matemáticos Alemanes. El ascenso del nazismo truncó, sin embargo, su trayectoria: Schlick fue asesinado en 1936 por un estudiante fanático, y muchos miembros emigraron, lo que provocó la diseminación de sus ideas por el mundo.