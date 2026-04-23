Después de preguntarnos por la libertad, me quedó una incomodidad difícil de quitar: incluso cuando uno logra mirar un poco mejor lo que lo arrastra, sigue sin resolverse del todo qué hacer con esa vida que le toca sostener. Porque no basta con elegir. O, al menos, no basta siempre. También importa hacia dónde va esa elección, qué clase de existencia va dibujando y si, en medio de todo, uno puede reconocerla como propia sin sentir que solo está cumpliendo con un guion ajeno.

Quizá por eso la pregunta siguiente aparece casi sola. No como un lujo, ni como un tema decorativo, sino como una insistencia bastante seria. Porque una vez que uno sospecha que vivir no consiste solamente en obedecer inercias, también necesita preguntarse qué significa vivir bien. Y ahí es donde la palabra felicidad entra en escena, aunque entre torcida, gastada, incluso un poco contaminada por todo lo que nos han enseñado a imaginar con ella:

Hay días en los que la felicidad parece una cosa ridícula. No porque no exista, sino porque se vuelve sospechosa. Uno abre el teléfono, ve fotos de gente sonriendo en playas, brindando en terrazas, estrenando algo, celebrando algo, anunciando algo, y de pronto la felicidad da la impresión de ser una especie de escaparate: una pose luminosa, un estado permanente, una prueba pública de que la vida va bien. A veces me pasa que, después de mirar todo eso, cierro la pantalla y me quedo en silencio, como si me hubieran vendido una idea demasiado pulida de algo que, en realidad, casi nunca se deja atrapar así.

Hace poco me ocurrió algo muy simple. No había pasado nada extraordinario. No era un gran día, tampoco uno malo. Había terminado algunas pendientes, estaba cansado, y me senté a tomar café ya entrada la tarde. La luz entraba de lado por la ventana. No sonaba música. Nadie me escribía. No estaba resolviendo el sentido de mi vida ni teniendo una revelación espiritual. Solo estaba ahí, quieto, con una taza tibia en las manos y una especie de descanso que no sabría describir del todo. Pensé: tal vez esto. Tal vez la felicidad, a veces, no entra haciendo ruido. Tal vez no se parece a la euforia, ni al éxito, ni a esa imagen de plenitud incontestable que uno termina persiguiendo sin saber bien por qué.

Lo curioso es que esa sospecha no me dejó en paz. Porque si eso que sentí era algo cercano a la felicidad, entonces había que replantear muchas cosas. Había que desconfiar, al menos un poco, de esa idea según la cual ser feliz consiste en vivir siempre entusiasmado, siempre arriba, siempre satisfecho, siempre seguro. Y ahí apareció la pregunta, una de esas preguntas que parecen viejas pero siguen respirando entre nosotros con una insistencia casi incómoda: ¿qué significa ser feliz?

No me refiero a una felicidad de frase motivacional, ni a la versión comercial que nos promete que todo puede arreglarse si pensamos bonito o compramos lo correcto. Me refiero a algo más extraño y más cercano. A eso que uno realmente busca cuando trabaja demasiado, cuando ama, cuando se rompe, cuando toma decisiones difíciles, cuando se queda a solas. Porque aunque no siempre lo confesemos así, en el fondo muchas de nuestras decisiones parecen girar alrededor de la misma intuición: quiero vivir bien. Quiero sentir que mi vida no se me está yendo entre las manos. Quiero poder decir, aunque sea de vez en cuando, que estar aquí vale la pena.

La pregunta aparece en escenas muy concretas. En una persona que consigue aquello que llevaba años deseando y, sin embargo, siente un vacío raro al alcanzarlo. En alguien que tiene estabilidad, rutina, cierto orden, y aun así no puede quitarse de encima una sensación de lejanía consigo mismo. En quien dice “debería sentirme feliz” y al mismo tiempo no logra hacerlo. Esa frase, por cierto, me parece terrible: debería sentirme feliz. Como si la felicidad fuera una obligación moral. Como si, además de vivir, hubiera que rendir cuentas por no disfrutar suficientemente de la vida.

Quizá por eso esta pregunta sigue siendo filosófica en el mejor sentido: porque no se resuelve con una receta. No basta con decir “haz lo que amas”, “agradece”, “rodéate de gente bonita”, “fluye”, “suelta”. Todo eso puede tener algo de verdad, sí, pero la pregunta sigue más hondo: ¿de qué está hecha una vida feliz?, ¿de placer?, ¿de tranquilidad?, ¿de virtud?, ¿de sentido?, ¿de compañía?, ¿de libertad?, ¿de instantes?, ¿de una forma de habitar el tiempo?

Cuando uno se asoma a la filosofía antigua, descubre algo que me conmueve mucho: que estas preguntas ya estaban ahí hace siglos, pero no como ejercicios de salón, sino como preocupaciones vitales. Aristóteles, por ejemplo, no pensaba desde una comodidad abstracta. Vivió en una Grecia en la que la vida pública, la formación del carácter, la política y la educación estaban profundamente entrelazadas. Fue discípulo de Platón, sí, pero también un observador implacable de la realidad humana. No solo quería saber qué eran las cosas, sino para qué eran, hacia dónde tendían, cuál era su mejor realización posible. Y cuando pensó en la felicidad, lo hizo preguntándose algo muy concreto: ¿cuál es el bien más alto al que aspira la vida humana?

Su respuesta fue famosa, pero a veces se simplifica demasiado. Aristóteles habló de la eudaimonia, una palabra que solemos traducir como felicidad, aunque en realidad significa algo más amplio y más exigente. No se trata solo de sentirse bien. Tampoco de acumular momentos agradables. Se trata, más bien, de vivir bien y realizarse como ser humano. De desplegar las capacidades propias de una vida humana de la mejor manera posible. Hay algo en esa idea que me sigue pareciendo profundamente sensato: la felicidad no sería un estado de ánimo pasajero, sino una forma de vida.

Eso cambia mucho las cosas. Porque entonces la felicidad deja de depender únicamente de cómo me siento hoy. No se reduce a si esta mañana desperté animado o triste, si la semana salió bien o mal, si la gente me aprobó o me ignoró. Aristóteles no diría que esas cosas no importan, pero sí nos empujaría a mirar más hondo: ¿cómo estás viviendo?, ¿qué tipo de persona te estás volviendo?, ¿tu vida expresa lo mejor de ti o solo reacciona a lo inmediato?, ¿estás eligiendo bien o solo sobreviviendo entre impulsos, miedos y costumbres?

En su mundo, además, la felicidad estaba vinculada con la virtud. Y aquí conviene limpiar un poco la palabra, porque “virtud” hoy suena a moralina o a sermón. Pero en Aristóteles la virtud tiene más que ver con el carácter bien formado, con la capacidad de elegir adecuadamente, con aprender a habitar el término medio entre excesos que nos destruyen. No era una perfección angelical. Era una práctica. Una disciplina de la vida. Un trabajo lento sobre uno mismo.