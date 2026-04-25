En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay momentos en los que no hay nada que decir, y sin embargo irse tampoco es una opción. Me he quedado pensando en eso últimamente, en lo que ocurre cuando uno se encuentra frente a otra persona —o frente a sí mismo— en un punto donde las palabras empiezan a estorbar más de lo que ayudan. No porque no existan, sino porque cualquier intento de nombrar lo que está pasando termina sintiéndose torpe, incompleto, como si al decirlo se redujera algo que en realidad necesita más espacio. Y entonces aparece ese gesto mínimo, casi imperceptible, de quedarse. Como cuando dos personas caminan en un bosque sin saber muy bien hacia dónde van, sin necesidad de marcar el ritmo, sin urgencia por salir de ahí, sosteniéndose apenas lo suficiente para no perderse del todo.

He estado en ese lugar más de una vez, y cada vez se siente distinto. No siempre es el mismo tipo de oscuridad, ni el mismo tipo de silencio, pero hay algo que se repite: esa sensación de que lo que está ocurriendo no necesita ser explicado de inmediato. Que hay decisiones, momentos, fragmentos de vida que no encajan en una conversación rápida, ni en una narrativa limpia que uno pueda contar sin titubeos. Y no porque estén mal, ni porque haya algo que corregir, sino porque simplemente son más complejos de lo que el lenguaje permite sostener en un solo intento.

En ocasiones pienso que lo más difícil no es decidir, sino lo que viene después. Ese momento en el que todo ya pasó, en el que ya no hay vuelta atrás, y sin embargo algo se queda dando vueltas por dentro. No necesariamente como duda, ni como arrepentimiento, sino como un murmullo que aparece en los momentos menos esperados. Como si, después de haber actuado desde lo que uno creía correcto, empezaran a aparecer otras miradas que no estuvieron presentes en el instante de decidir, pero que ahora reclaman su lugar. Y uno se descubre, de pronto, escuchando cosas que no dijo, respondiendo a preguntas que nadie formuló en voz alta.

Es extraño cómo funcionan esas voces. No tienen un origen preciso, pero uno las reconoce. Están hechas de muchas cosas: de lo que nos enseñaron, de lo que vimos, de lo que alguna vez se nos quedó grabado sin que lo notáramos. Y ahí están, apareciendo cuando ya no hay nadie más, como si necesitaran cerrar algo que quizá no les corresponde. No es fácil distinguir qué parte de todo eso es realmente propia y qué parte es heredada, repetida, interiorizada hasta volverse casi indistinguible. Y en medio de esa mezcla, uno intenta sostener lo que hizo, lo que sintió, lo que eligió… aunque no siempre sepa muy bien desde dónde hacerlo.

Por eso la culpa, cuando aparece, no siempre tiene una forma clara. No siempre se siente como una falta, ni como un error evidente. A veces es más bien una incomodidad persistente, una especie de ruido que no se deja acomodar. No nace tanto de lo que ocurrió, sino de la forma en que uno ha aprendido a mirarse después. Como si hubiera una mirada que no es del todo propia, pero que aun así se instala por dentro y empieza a evaluar, a comparar, a señalar. Y entonces no se trata tanto de justificar lo que pasó, ni de defenderlo, sino de aprender a habitarlo sin tener que responderle a todas esas voces al mismo tiempo.

Ahí es donde el silencio empieza a tener otro sentido. No como ausencia, sino como una forma distinta de estar. Porque hay momentos en los que decir algo puede convertirse en una forma de invadir, de apresurar, de intentar ordenar algo que todavía necesita permanecer abierto. Y no todo necesita cerrarse. No todo tiene que resolverse de inmediato. Hay experiencias que simplemente requieren ser sostenidas, incluso si eso implica no entenderlas del todo, no poder explicarlas con claridad, no tener una respuesta que tranquilice a nadie.

Me he dado cuenta de que acompañar, en esos casos, es algo mucho más sencillo y mucho más difícil de lo que parece. Sencillo porque no exige grandes palabras, ni explicaciones elaboradas, ni soluciones ingeniosas. Difícil porque implica renunciar a la tentación de hacer todo eso. Implica quedarse sin intervenir demasiado, sin querer dirigir, sin intentar convertir lo que el otro vive en algo que uno pueda ordenar desde fuera. Es una forma de estar que no busca corregir, ni iluminar, ni encaminar. Solo permanecer.

Y permanecer, cuando no hay nada que decir, no es poca cosa.