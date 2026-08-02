Este episodio nace como nacen muchas cosas que todavía están probándose: sin nombre definitivo, sin forma cerrada, sin la pretensión de tener ya todas las respuestas. Lo que tienes aquí, por tanto, no es solo un podcast, sino una invitación a acompañar una conversación que todavía se está inventando a sí misma.
En Filosofía en la Red llevamos años explorando distintos formatos: entrevistas, algunos podcast con o sin coanfitriones, conversaciones más íntimas y otras más “académicas”. Cada etapa ha tenido su lógica, su energía y sus límites. Y si algo nos ha enseñado el tiempo es que grabar es fácil, pero sostener un formato, editarlo, darle continuidad y hacerlo crecer requiere una mezcla de disciplina, intuición y paciencia. Por eso este episodio también es una prueba, una especie de laboratorio abierto en el que quiero observar qué pasa cuando simplemente hablo, sin demasiados adornos, como si estuviera sentado contigo a la mesa.
La idea es volver a lo esencial: pensar en voz alta, compartir una reflexión y abrir un espacio donde la filosofía no suene lejana, ni rígida, ni reservada solo para las aulas. Quiero que pueda entrar en la vida cotidiana, en las preguntas que nos acompañan cuando nadie nos está mirando, cuando vamos manejando, cuando caminamos, cuando trabajamos, cuando estamos solos con lo que somos y con lo que creemos ser.
El tema de este episodio es la identidad. O mejor dicho: las capas que la componen, las máscaras que usamos, los gestos con los que nos presentamos ante los demás y también ante nosotros mismos. La pregunta detonante fue muy simple, pero de esas preguntas simples que abren abismos: ¿quiénes somos cuando nadie nos ve?
A primera vista, la respuesta parece obvia. Con unos somos de una forma, con otros de otra; en el trabajo actuamos distinto que en casa; con amistades cercanas nos mostramos de un modo que no repetiríamos con un jefe, un profesor o una persona desconocida. Pero lo interesante empieza cuando dejamos de pensar en esas diferencias como algo superficial y entendemos que quizá forman parte de lo que somos. Tal vez no exista una sola versión auténtica, pura e intacta de nosotros mismos. O quizá ser persona implique justamente eso: moverse entre contextos, elegir qué mostrar, proteger ciertas partes, revelar otras y descubrir que la identidad nunca está totalmente terminada.
En nuestro café filosófico, donde surgió esta conversación, la pregunta no se quedó en la superficie. Fuimos acercándonos a esa zona más incómoda y más honesta en la que aparecen el miedo, la autocensura, la necesidad de encajar, la incomodidad de no saber si realmente nos conocemos o si solo nos narramos a nosotros mismos de una manera que nos resulta tolerable. Porque una cosa es decir “yo soy así” y otra muy distinta es comprobarlo cuando la vida nos pone en situaciones límite, cuando el estrés, el miedo o la sorpresa nos obligan a reaccionar desde lugares que ni siquiera sabíamos que existían.
Ese es, quizá, el corazón del episodio: no ofrecer una respuesta cerrada, sino abrir un espacio para la duda fértil. Pensar si de verdad hay un yo central, estable, definitivo. O si, más bien, somos una constelación de formas, impulsos, cuidados, contradicciones y relaciones que solo se van revelando con el tiempo. Y también preguntarnos si alguna vez terminamos de conocernos por completo o si esa tarea, como tantas otras en filosofía, está destinada a permanecer siempre inconclusa.
Este formato quiere acercarte a ese tipo de preguntas desde una voz más cercana, más libre y más conversada. Si te gustan los episodios donde la reflexión no viene empaquetada como una lección, sino como una charla honesta, este espacio es para ti. Y si además te interesa apoyar el proyecto, este contenido vive en nuestra versión premium, donde también encontrarás artículos exclusivos, cartas editoriales, acceso al club de lectura y otros materiales pensados para quienes quieren acompañar Filosofía en la Red más de cerca.