La etimología de la palabra radical nos indica lo primordial sobre su significado. El término proviene del latín radix, radicis, que significa “raíz”. La referencia concreta primitiva es la raíz de una planta; por tanto, el contenido semántico de la palabra incluye el sentido de lo que es fundamental, esencial, o está en la base de algo. Es congruente afirmar entonces que la filosofía es una actividad intelectual radical en tanto en cuanto el conocimiento que persigue tiene por objeto justamente lo fundamental. No es de extrañar que en la tradición filosófica de sesgo aristotélico se entendiese que la metafísica era la filosofía primera, por tener como meta de su indagación lo esencial, el ente. De nuevo la historia nos da los argumentos, pues radicales son los inicios de la filosofía hace dos mil quinientos años en la antigua Jonia, cuando esos que, paradójicamente, fueron llamados “físicos” –y no “metafísicos”– por Aristóteles, por tener por objeto principal de interés la naturaleza (phýsis), pusieron todos sus esfuerzos cognitivos en desvelar la causa, origen y esencia de todo cuanto existe. ¿Cabe un planteamiento más radical en términos de conocimiento?

Ir a las causas, como fue la vocación del gran Aristóteles, es asimismo seguir en la línea de la radicalidad epistémica. Si no es así, nada se des-vela; es decir, queda el velo que cubre la realidad sin quitar y la verdad sin conocer, como sugiere el sentido etimológico de la palabra griega para verdad, alétheia, compuesta de la partícula privativa a- y la raíz –aquí léxica– léthe, que viene a querer decir “olvido” u “ocultamiento”. Expresado al modo platónico: hay que horadar la gruesa y polvorienta capa de las apariencias para destapar la raíz (esencial) de lo que es.