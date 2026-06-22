La razón por la que el estoicismo está obsesionando al mundo entero
Millones redescubren una filosofía antigua buscando calma, pero su éxito actual revela algo inquietante sobre nuestra forma de vivir.
La popularidad del estoicismo es uno de los fenómenos filosóficos más llamativos de nuestro tiempo. Basta entrar en una librería, navegar por redes sociales o escuchar algunos de los podcast más populares sobre desarrollo personal para encontrar referencias a Marco Aurelio, Séneca o Epicteto. Lo que durante mucho tiempo pareció una escuela filosófica reservada a especialistas ha terminado convirtiéndose en una conversación global.
El fenómeno no es casual. Vivimos en una época marcada por la incertidumbre. Las crisis económicas aparecen con frecuencia, las transformaciones tecnológicas avanzan a una velocidad difícil de seguir y las redes sociales han creado un entorno en el que la comparación constante parece inevitable. Muchas personas tienen acceso a más información que nunca y, sin embargo, se sienten más desorientadas que generaciones anteriores.
En ese contexto, el estoicismo reaparece ofreciendo algo que escasea: una sensación de estabilidad interior. Sus enseñanzas parecen prometer una forma de permanecer en pie cuando todo alrededor cambia. No es extraño que millones de personas se acerquen a esta filosofía buscando respuestas para problemas profundamente contemporáneos.
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