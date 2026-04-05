En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay despedidas que no se sienten como tal. No porque falten palabras, sino porque todo está dicho de una forma tan correcta, tan ordenada, tan aparentemente madura que cuesta reconocer que, en el fondo, algo se está terminando. No hay reproches, no hay tensión explícita, no hay una escena que uno pueda señalar después como el momento exacto en que todo se rompió. Al contrario, hay una especie de cuidado en las formas, una voluntad de que todo cierre bien, como si eso pudiera garantizar que nada dolerá después. Se agradece el tiempo compartido, se reconoce lo valioso, se sugiere —casi por inercia— que “seguimos en contacto”. Y uno responde en el mismo tono, con la misma elegancia, como si ese equilibrio formal fuera suficiente para sostener lo que está a punto de caer.

Pero hay algo que no termina de encajar, y no es fácil ponerlo en palabras en ese momento. Es más bien una sensación leve, casi imperceptible, como cuando uno cierra una puerta con cuidado, pero intuye que del otro lado ya no hay nadie esperando. Todo parece estar en su sitio, pero algo esencial se ha desplazado apenas unos milímetros, lo suficiente para que el conjunto siga en pie, pero ya no se sienta estable. Y ese pequeño desplazamiento es el que empieza a crecer después, en el silencio que sigue, en los espacios donde antes había una continuidad que no necesitaba explicarse demasiado.

El silencio, entonces, no llega como un descanso, sino como una presencia distinta. No es la ausencia simple de mensajes o de conversaciones, sino una especie de eco que repite lo que antes era cotidiano: la complicidad, la cercanía, esa sensación de estar siendo visto y escuchado más allá de lo funcional. Todo eso no desaparece de golpe; se queda suspendido, contrastando con el vacío que ahora ocupa su lugar. Y es precisamente en ese contraste donde empieza a abrirse una pregunta incómoda, no tanto sobre la otra persona, sino sobre lo que uno mismo estaba viviendo sin cuestionarlo del todo.

Porque mientras el vínculo estaba activo, mientras había intercambio y presencia, no parecía necesario analizar demasiado. Lo que se sentía tenía coherencia, tenía dirección, parecía sostenerse en algo compartido que no requería ser explicado. Pero cuando ese flujo se detiene, cuando ya no hay interacción que lo mantenga, la estructura empieza a mostrarse de otra forma. Como si, al quitar el movimiento, uno pudiera ver con más claridad de qué estaba hecha realmente esa relación, qué parte era encuentro y qué parte era interpretación.

Ahí aparece una inquietud más profunda, que no tiene una respuesta inmediata. ¿Eso que parecía tan claro, realmente lo era? ¿Esa cercanía que se sentía tan evidente estaba siendo vivida desde el mismo lugar por ambos? No es una duda que surja desde la sospecha, sino desde una especie de desacomodo interno, como si algo que parecía firme empezara a moverse ligeramente bajo los pies. Porque lo vivido tuvo consistencia, tuvo momentos reales, tuvo gestos que en su instante parecían confirmar una conexión auténtica. Y, sin embargo, nada de eso garantiza que haya sido compartido en el mismo nivel.

Es ahí donde comienza a caer algo más silencioso que la relación misma: la ilusión que la sostenía. No como una mentira, ni como un engaño deliberado, sino como una construcción afectiva que uno mismo va tejiendo para poder habitar el vínculo. Porque ninguna relación existe solo en lo que ocurre objetivamente; también existe en lo que creemos que significa, en lo que suponemos que el otro también está sintiendo, en los sentidos que completamos sin haberlos dicho nunca. Y esa construcción, mientras todo fluye, parece natural, incluso necesaria. Pero cuando la interacción se detiene, lo que queda empieza a mostrar sus fisuras.

El dolor, entonces, no viene únicamente de la distancia, sino del descubrimiento de que esa cercanía que se sentía compartida quizá no lo era del todo. No con la misma profundidad, no con la misma implicación, no desde el mismo lugar. Hay una forma muy particular de herida que aparece cuando uno se da cuenta de que la confianza no era simétrica, que la apertura que ofrecía no encontraba un reflejo equivalente. Y eso no necesariamente señala una falta del otro, sino una diferencia en la forma de habitar el vínculo que, mientras había continuidad, pasaba desapercibida.

Es en ese punto donde el silencio deja de ser solo ausencia y se convierte en evidencia. No porque explique lo ocurrido, sino porque lo deja ver con una claridad que antes no era posible. Como si, al desaparecer la interacción, también desapareciera la ilusión que la sostenía, revelando que aquello que parecía tener un fondo propio dependía, en gran medida, de la continuidad del contacto. Y en ese vacío empieza a instalarse una pregunta que incomoda más de lo que quisiéramos admitir: ¿qué fue exactamente lo que viví, y cuánto de eso estaba siendo realmente compartido?