En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay algo que no se dice en voz alta cuando una relación empieza a deshacerse sin romperse. No hay una escena clara, no hay una discusión definitiva que permita señalar un punto de quiebre y, sin embargo, algo comienza a moverse por dentro como si el suelo ya no fuera exactamente el mismo. Todo sigue, aparentemente: las conversaciones continúan, los encuentros se repiten, las palabras se pronuncian con una familiaridad que intenta sostener lo que antes fluía sin esfuerzo. Pero hay una sensación distinta, casi imperceptible al inicio, que empieza a instalarse con una lentitud inquietante. No es un cambio brusco, sino una especie de desgaste invisible que no se deja nombrar fácilmente, como si el vínculo evitara declararse en crisis y, en su lugar, eligiera diluirse en silencio.

A veces lo pienso con una imagen muy simple, casi torpe por lo cotidiana, pero que no deja de aparecer: tener agua entre las manos. No un chorro que golpea, no algo que irrumpe con fuerza, sino agua quieta, contenida, que al principio parece quedarse. Uno la siente ahí, incluso cree que puede sostenerla sin mayor esfuerzo, como si ese gesto fuera suficiente para que permanezca. Pero poco a poco, sin hacer ruido, empieza a escaparse entre los dedos. No hay violencia en ese movimiento, no hay un instante exacto en el que todo se pierde. Solo sucede, y cuando te das cuenta, ya no tienes lo mismo que hace unos segundos. Sigues con las manos en la misma posición, sigues intentando sostener, pero lo que había ya no está en la misma forma.

Así se siente esto.

No como una ruptura, sino como una pérdida silenciosa que ocurre mientras todo sigue en pie. Y lo más extraño es que sigo aquí, dentro de la relación, dentro de lo que construimos, dentro de lo que alguna vez tuvo sentido de una forma tan clara que parecía imposible que dejara de tenerlo. No es que ya no quiera estar, ni que haya dejado de importar. Es más confuso que eso. Es sentir que algo se está diluyendo mientras uno todavía está ahí, intentando sostenerlo con una mezcla de costumbre, afecto y una esperanza que no termina de desaparecer del todo.

Lo que duele no es solo lo que se va, sino la forma en que lo hace. No hay despedida, no hay cierre, no hay un momento en el que uno pueda decir “hasta aquí”. Hay más bien una especie de transición difusa donde lo que antes era evidente ahora se vuelve incierto. Y en esa incertidumbre aparece una incomodidad que no se puede compartir fácilmente, porque hacia afuera todo parece seguir funcionando. Nadie vería, desde fuera, el momento en que el agua empezó a escaparse. Nadie podría señalarlo con precisión. Y, sin embargo, uno lo siente con una claridad que no deja de incomodar.