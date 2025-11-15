Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios y reflexiones que no siempre llegan al correo. Si todavía no te unes, haz clic aquí y acompáñanos:

El último día de la FILOCONF 2025 llegará con una resonancia especial: será la clausura de una semana que habrá tejido ideas, diálogos y afectos con la delicadeza de un trabajo coral. Hoy, antes de que las pantallas descansen y las voces se dispersen, la filosofía volverá a convocarnos. Lo hará con una mezcla de emoción y lucidez, recordándonos que pensar también es una forma de pertenecer. Será un día para agradecer lo vivido —o lo que está por vivirse— y para abrir la mirada hacia lo que vendrá en 2026, cuando este espacio continúe creciendo, reinventándose y acompañándonos.

La clausura no será un final abrupto; será un gesto. La confirmación de que la reflexión sigue su curso, de que la palabra compartida nos vincula y nos transforma. Quienes hayan estado presentes, quienes se conecten por primera vez o quienes regresen después de una pausa, encontrarán aquí un punto de cierre y, al mismo tiempo, una puerta abierta.

La FILOCONF 2025, como todo lo que hacemos en Filosofía en la Red, es un evento gratuito, pero si deseas obtener constancia con valor curricular por asistencia, puedes registrarte. El costo es simbólico, destinado a cubrir gastos operativos. Si eres suscriptor o suscriptora premium de Στοά, puedes obtenerla sin costo. Solo deben escribirnos por WhatsApp para coordinar su registro y validación.

Tesis en diálogo: aportaciones de la práctica filosófica a la teoría filosófica, práctica educativa e incidencia social

La mañana se abrirá con una invitación al diálogo más vivo: aquel que nace de la práctica, de la escucha y del encuentro real con el otro. Estudiantes de la maestría en Prácticas Filosóficas en CECAPFI México plantearán una reflexión sobre las múltiples intersecciones entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que enseñamos. Será un recordatorio de que la filosofía no solo se escribe o se estudia: se practica, se habita y se comparte.

La teoría, desde esta perspectiva, no aparece como un monumento inamovible, sino como un cuerpo vivo en constante reconfiguración. La práctica educativa será entendida como un laboratorio donde las ideas se ponen a prueba, se afinan, se tensan; un espacio donde cada pregunta puede abrir un territorio nuevo.

Habrá también un énfasis en la incidencia social: comprender la comunidad como un ecosistema filosófico posible, donde el pensamiento se cristaliza en acciones concretas, en modos de convivencia, en la manera de acompañar y acompañarnos. Esta conferencia propondrá un puente entre la reflexión y la transformación.

Compartiendo emociones y sentimientos de un año de reuniones,

con el Club de Lectura Irish Murdoch

El Club de Lectura de Filosofía en la Red cerrará su año con la calidez de quien ha conversado, leído, pensado y sentido acompañado. Esta será una reflexión íntima, casi confesional, sobre lo que deja un año de encuentros sostenidos por libros, voces y silencios compartidos. Será un espacio para mirar hacia atrás y reconocer que las lecturas también nos leen, nos transforman y nos revelan.

Aquí la filosofía aparecerá vestida de humanidad y de afecto. No habrá pretensión de complejidad, sino el reconocimiento de que el pensamiento se vuelve genuino cuando nace de la experiencia vivida. En cada reunión, en cada intercambio, algo se habrá movido: un concepto, una emoción, una inquietud.

Este recuento será un pequeño ritual colectivo: un agradecimiento a una comunidad que crece sin prisa, que se escucha, que se acompaña. El Club de Lectura mostrará que la filosofía es también un gesto de cuidado y que el afecto puede ser pensamiento.

Presentación de avances del protocolo de investigación

del Grupo de Investigación Ada Lovelace

El Grupo de Investigación Ada Lovelace traerá una mirada rigurosa y fresca: la filosofía y la tecnología en diálogo constante. Esta presentación de avances será una ventana hacia lo que se construye de forma paciente y sistemática, hacia el trabajo que no siempre se ve, pero que sostiene los cimientos de toda comunidad académica viva.

Aquí la palabra “progreso” no será un eslogan; será un proceso. La investigación se mostrará como un camino en el que cada hallazgo, cada duda y cada hipótesis van delineando una visión colectiva. El grupo compartirá su andar con claridad y entusiasmo, mostrando cómo la filosofía se adapta a nuevos lenguajes, nuevas preguntas y nuevas urgencias.

Será un recordatorio de que pensar también exige disciplina, constancia y apertura. De que la filosofía no se detiene en lo ya dicho, sino que avanza hacia terrenos aún por explorar.

Repensar la racionalidad: la sociología ante

el desencanto de Occidente, con Alejandra Nava

La jornada alcanzará un tono alto y reflexivo con la ponencia de Alejandra Nava, quien invitará a repensar la racionalidad desde un horizonte crítico y vasto. Su exposición partirá de una pregunta profunda: ¿cómo se piensa el desencanto de Occidente en un momento en el que la modernidad parece desgastada y la incertidumbre crece?

El desencanto no será abordado como tragedia, sino como punto de observación privilegiado. Desde allí, la sociología podrá leer las tensiones y contradicciones de nuestras sociedades, las fracturas simbólicas, los vacíos que la razón no siempre logra colmar. Alejandra Nava propondrá que repensar la racionalidad es también repensar la esperanza.

Habrá una invitación a mirar lo social desde perspectivas renovadas, a reconocer los límites de los sistemas que hemos heredado y a imaginar nuevas formas de convivencia. Será una conferencia vibrante, precisa y profundamente actual.

FILOCONF 2025 cerrará con la certeza de que el pensamiento seguirá latiendo más allá de estos días. Gracias por haber estado, por estar o por decidir sumarte. Cada mirada, cada conversación y cada minuto compartido han dado forma a esta edición y a esta comunidad que crece con fuerza y convicción.

El 2026 será un nuevo capítulo: más voces, más encuentros, más filosofía viva. Que esta clausura sea un puente, no un punto final. Seguiremos pensando juntos. Te dejamos la lista de reproducción con toda la FILOCONF 2025, por si te perdiste alguna charla o quieres revivir alguna.

