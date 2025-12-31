Hace algunos años tuve una discusión con uno de mis grandes amigos. Debatíamos cuál era la celebración más significativa del año: Navidad, cumpleaños o Año Nuevo. La última resultó victoriosa por un argumento que no pude refutar. Y es que, en esa fecha, parece existir una actitud colectiva de esperanza. En palabras de mi amigo, surge una creencia generalizada, que nos permitimos por un solo día, de que tal vez el año que viene todo puede mejorar.

Es cierto que muchos de los rituales que realizamos el 31 de diciembre tienen que ver con esa idea. Existe una sensación de cierre y apertura. Por ejemplo, en varios lugares de Latinoamérica quemamos con pólvora un maniquí representativo del año que queda atrás. El maniquí cierra el pasado y los fuegos artificiales en el horizonte parecen anunciar un futuro esperanzador. El año luego transcurre y en algunos casos observamos cumplidos nuestros sueños, mientras que en otros los vemos defraudados.

Todo, para que un año más tarde, repitamos las mismas costumbres e incurramos en una idéntica sensación colectiva de nostalgia, euforia y esperanza. ¿Tienen estos rituales algún sentido? A través de este escrito quiero plantear que la importancia de la celebración de Año Nuevo es mayor a la que imaginamos. Ello, incluso con independencia del cumplimiento de un sueño o propósito en el año que viene. Por el contrario, esa celebración es un fin en sí mismo, ya que permite reafirmar nuestra condición humana.