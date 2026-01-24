Una de las ideas más importantes de la filosofía moral y política de la antigua Grecia es la del sentido de comunidad. Esta no es solo un ideal, sino una respuesta adaptativa que el ser humano ha desarrollado conforme ha evolucionado como especie, con el propósito de resolver los más diversos problemas y asegurar la subsistencia. Por “comunidad” entenderé cualquier tipo de agrupación humana, no exclusivamente con fines políticos o con algún propósito específico. Más bien, en el sentido más amplio: un conjunto de personas que establecen algún tipo de interacción a fin de beneficiarse mutuamente. La comunidad está formada por factores biológicos, como las necesidades materiales, así como por factores emocionales o religiosos1.

Me refiero al sentido de comunidad como algo que es necesario en sentido filosófico, es decir, como aquello cuya no ocurrencia en el mundo es imposible. En efecto, a lo largo del texto pretendo mostrar cómo, si no estuviéramos en comunidad, perderíamos nuestra humanidad, tal como la entendía la filosofía griega, e incluso nuestra capacidad de subsistencia como especie. Esto se debe a que el ser humano es de naturaleza heterónoma; es decir, somos seres vivos demasiado limitados en capacidades y frágiles, que no podemos vivir en aislamiento sin morir.