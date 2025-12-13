Vivimos rodeados de pantallas, y no es una metáfora. El día empieza con una alarma que vibra en el teléfono, sigue con mensajes, correos, historias ajenas, noticias fragmentadas, y termina —casi siempre— con el mismo dispositivo iluminándonos la cara en la cama. A veces me pregunto si en medio de todo eso todavía tiene sentido hacer la pregunta por el sentido. No porque haya dejado de importar, sino porque parece diluirse entre notificaciones, expectativas y una especie de cansancio generalizado que no siempre sabemos nombrar. Buscar sentido hoy no se parece a lo que imaginábamos hace décadas. Es más confuso, más intermitente, quizá más solitario, aunque estemos hiperconectados.

Hay algo extraño en la manera en que la vida digital nos promete cercanía constante. Podemos escribirle a alguien en cualquier momento, reaccionar a una foto en segundos, enterarnos de la vida de otros casi en tiempo real. Y, sin embargo, esa cercanía no siempre se traduce en compañía real. A veces incluso ocurre lo contrario: mientras más vemos de los demás, más solos nos sentimos. No porque falte gente, sino porque sobra comparación.

La comparación se vuelve un hábito silencioso. Scrolleamos y, sin darnos cuenta, medimos nuestra vida con la de otros: su productividad, su cuerpo, su éxito, su felicidad aparente. Es un ejercicio agotador que rara vez cuestionamos. Y ahí, en ese cansancio, aparece una pregunta incómoda: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo, con mi vida, con lo que soy? No es una pregunta filosófica abstracta, es una que aparece a las dos de la mañana, cuando el brillo del celular ya molesta.