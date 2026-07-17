Cada día aceptamos pequeñas decisiones algorítmicas sin percibirlas como decisiones. Una plataforma selecciona las noticias que veremos, una aplicación calcula la ruta más conveniente y un filtro decide qué mensajes merecen llegar a la bandeja principal. En contextos más delicados, sistemas semejantes pueden ayudar a ordenar solicitudes de crédito, candidaturas laborales o expedientes médicos. La comodidad de ese proceso produce una impresión poderosa: si una máquina no siente simpatía ni antipatía, quizá juzgue con mayor neutralidad que una persona. Pero carecer de emociones no equivale a carecer de criterios, y todo algoritmo opera conforme a criterios elegidos por alguien.

Llamamos sesgo algorítmico a una desviación sistemática que genera resultados injustificadamente desfavorables para determinadas personas o grupos. No se trata de cualquier error: un programa puede equivocarse de manera aleatoria sin discriminar. El problema aparece cuando los fallos, las exclusiones o las cargas se concentran siguiendo líneas socialmente relevantes, como el sexo, el tono de piel, la edad, el origen o la situación económica. También puede haber sesgo cuando el sistema funciona exactamente como fue diseñado, pero persigue un objetivo demasiado estrecho. Optimizar la productividad, por ejemplo, no garantiza respetar la igualdad ni reconocer circunstancias que los datos no registran.

La palabra “sesgo” puede inducir a pensar en una mente malintencionada. Sin embargo, un modelo no necesita albergar prejuicios para reproducir sus consecuencias. Basta con que aprenda de registros nacidos en una sociedad desigual, que utilice una variable sustitutiva de otra protegida o que convierta una práctica pasada en norma futura. Por eso resulta más exacto hablar de un proceso sociotécnico: intervienen datos, código, instituciones, incentivos y usos concretos. El algoritmo no inventa por sí solo el mundo que clasifica, pero puede condensarlo, estabilizarlo y aplicarlo a una escala imposible para un funcionario o un seleccionador individual.