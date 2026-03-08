Dentro del feminismo marxista, existen diferentes corrientes que abordan el trabajo doméstico. Entre ellas, se ubica la corriente italiana, cuyas principales exponentes son Mariarrosa Dalla Costa y Selma James. Ellas hicieron del trabajo doméstico su objeto de estudio a partir de la década de los sesenta. Su postura ha sido denominada como feminismo autónomo italiano, pues en dicha corriente emerge la lucha por el salario para el trabajo doméstico. Uno de los textos pioneros dentro de esta tradición teórica es El poder de la mujer y la subversión de la comunidad, escrito por Mariarosa Dalla Costa y Selma James, en el cual se expone el papel de la mujer dentro de la división capitalista del trabajo a partir de conceptos como familia capitalista, explotación, plusvalía y productividad, los cuales a su vez fueron centrales dentro de la economía política marxista1. Cabe destacar que este texto no ha sido central únicamente para otorgar las bases teóricas que permiten entender al trabajo doméstico, sino que permite inscribirlo dentro del movimiento de mujeres.

En el pensamiento contemporáneo, la autora que posee más presencia dentro de dicha tradición es Silvia Federici. Sus desarrollos teóricos involucran la reflexión sobre cómo la transición del modo de producción feudalista al modo de producción capitalista decantó en el surgimiento de una nueva división sexual del trabajo que devaluó al trabajo doméstico. Esta devaluación es operativa para el capital, puesto que la ejecución del trabajo doméstico se construye a partir de la gratuidad y esto se convierte en un fondo de ahorro para el capital.