Hay una tentación recurrente en la vida intelectual contemporánea: leer solo aquello que confirma lo que ya pensamos. No se trata únicamente de comodidad; hay también una cierta economía moral del tiempo, una sensación de que no vale la pena detenerse en ideas que juzgamos superadas, equivocadas o incluso peligrosas. En contextos profesionales como la empresa, la gestión o el liderazgo económico, esta tentación adopta una forma particular: ¿para qué leer a Marx o a pensadores socialistas si el capitalismo ha demostrado, con todos sus defectos, ser el sistema dominante y funcional?

La pregunta, sin embargo, no es solo pragmática. Es profundamente filosófica. Implica una concepción de la verdad, del desacuerdo y del modo en que se forman las convicciones. Leer a quien incomoda no es un gesto neutral: obliga a suspender, aunque sea momentáneamente, la certeza de estar del lado correcto de la historia. Y esa suspensión no es cómoda, pero sí intelectualmente fértil.

El retorno periódico de Marx al debate público —especialmente cuando la desigualdad, la precarización o las crisis económicas se vuelven imposibles de ignorar— no se explica por nostalgia ideológica, sino por la persistencia de ciertos diagnósticos. Incluso quienes rechazan sus conclusiones suelen reconocer que supo formular preguntas que siguen abiertas. Ignorarlas no las hace desaparecer.