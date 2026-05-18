Resulta profundamente extraño que, en la época donde los videojuegos pueden recrear guerras interplanetarias, reinos medievales o universos enteros generados proceduralmente, millones de personas decidan pasar horas haciendo tareas que, fuera de la pantalla, normalmente considerarían agotadoras. Limpiar ventanas. Reacomodar cajas. Pintar paredes. Cortar césped. Organizar estanterías. Administrar una tienda de abarrotes. Hay algo inquietante en el hecho de que la fantasía contemporánea ya no parezca construirse alrededor del heroísmo, sino alrededor de la sensación de orden. Como si el verdadero lujo emocional del presente no fuera conquistar un dragón, sino terminar pendientes sin ansiedad.

Y quizá ahí aparece una de las primeras pistas para entender el fenómeno. Durante décadas, la evasión digital consistía en abandonar completamente la rutina. Los videojuegos ofrecían la posibilidad de convertirse en alguien extraordinario, escapar de la lógica cotidiana y habitar mundos imposibles. Hoy ocurre algo distinto: la gente no necesariamente quiere dejar atrás la realidad, sino experimentar una versión más amable, más clara y más comprensible de ella. La fantasía ya no es salvar al planeta. La fantasía es que las tareas tengan principio, desarrollo y final. Que el esfuerzo produzca resultados visibles. Que nada se sienta ambiguo.

Eso explica por qué tantos simuladores generan una calma extraña. No porque las actividades sean relajantes en sí mismas, sino porque eliminan todo aquello que normalmente vuelve insoportable al trabajo. Desaparece la presión psicológica, desaparece la incertidumbre económica, desaparecen las jerarquías absurdas y la sensación de desgaste constante. Lo único que queda es el núcleo más básico de la productividad: hacer algo y observar cómo el entorno cambia frente a ti. Limpiar una pared y verla limpia. Pintar una habitación y notar inmediatamente la diferencia. Organizar productos y contemplar cómo el espacio deja de verse caótico. La recompensa emocional aparece precisamente ahí, en la claridad.