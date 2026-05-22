Hay una imagen que se repite silenciosamente en miles de habitaciones por todo el mundo. Un adolescente acostado con el celular iluminándole el rostro a las dos de la mañana. No está buscando radicalizarse. Tampoco quiere entrar a una secta ideológica ni convertirse en un fanático político. Solo quiere distraerse un rato, dejar de pensar, escapar del cansancio mental que lleva acumulando semanas o incluso años. Pero mientras desliza videos, algo empieza a cambiar lentamente dentro de él o ella.

Internet ya no funciona únicamente como una herramienta de entretenimiento. Para muchísimos jóvenes se convirtió en una especie de refugio emocional improvisado. Ahí buscan respuestas, validación, identidad, compañía e incluso una sensación mínima de dirección. El problema es que los espacios que más rápido capturan esa necesidad suelen ser los que mejor entienden cómo transformar el malestar en consumo, fanatismo o resentimiento colectivo.

Durante mucho tiempo se creyó que el principal peligro eran las fake news o la manipulación política directa. Pero lo que está ocurriendo actualmente es mucho más profundo y complejo. Las nuevas formas de radicalización no entran primero por la ideología. Entran por la emoción. Por la tristeza. Por la soledad. Por la sensación de no encajar en ninguna parte. Esa es la razón por la que tantos jóvenes terminan absorbidos por discursos extremos sin darse cuenta exactamente cuándo ocurrió.

Culpar únicamente al algoritmo resulta cómodo porque simplifica el problema. Permite imaginar que todo podría solucionarse ajustando plataformas o eliminando ciertos contenidos. Pero si millones de personas sienten que esos mensajes les hablan directamente, entonces hay algo más ocurriendo debajo de la superficie. El algoritmo no inventa el vacío emocional contemporáneo. Solo aprende a detectarlo, amplificarlo y monetizarlo.