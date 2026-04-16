La vez pasada la pregunta era otra, pero no del todo distinta. Nos quedamos rondando eso que a veces duele admitir: que vivir no siempre se sostiene sobre una certeza firme, sino sobre hilos más frágiles, más cotidianos, más difíciles de explicar. Y quizá justo por eso, cuando uno empieza a preguntarse para qué vive, tarde o temprano termina preguntándose también desde dónde está viviendo. No solo qué lo sostiene, sino qué lo mueve.

Porque una vez que la existencia deja de sentirse automática, empiezan a aparecer otras incomodidades. Ya no basta con preguntarse por el sentido; aparece también la sospecha de si aquello que hacemos, deseamos, postergamos o elegimos nace realmente de nosotros. O si, en realidad, vamos siendo llevados por fuerzas más viejas, más profundas, más silenciosas que nuestra propia voluntad.

He pensado mucho en eso últimamente. En cómo una jornada común, sin drama visible, puede volverse el escenario de una duda mucho más honda. Hay días en los que uno cree que decide cosas muy pequeñas y, sin embargo, termina sospechando que ahí se juega algo mucho más grande:

Me pasó hace no tanto, una mañana cualquiera, de esas en las que el café todavía no despierta del todo el cuerpo y uno se sienta frente a la computadora con una mezcla rara de disciplina y desgano. Tenía una lista de pendientes bastante clara: responder mensajes, revisar textos, corregir un par de detalles de la página, avanzar algo del newsletter. En teoría, el día estaba ya trazado. Bastaba con seguirlo.

Pero no lo seguí.

Abrí una pestaña. Luego otra. Me detuve en una tontería. Respondí un mensaje que podía esperar. Dejé para después algo importante. Me entretuve con una idea lateral. Fui a la cocina. Regresé. Volví a cambiar el orden de las cosas. Y en ese movimiento aparentemente banal, me quedé pensando en algo que no siempre formulamos en voz alta, pero que aparece más seguido de lo que creemos: cuando decimos “yo decidí”; ¿de verdad decidimos?, ¿o solamente estamos obedeciendo fuerzas que no terminamos de comprender?

La pregunta puede parecer exagerada al principio. Después de todo, solemos asociar la libertad con escenas grandes: dejar un trabajo, terminar una relación, cambiar de ciudad, decir una verdad que llevábamos mucho tiempo callando. Pero creo que la pregunta por la libertad no empieza ahí. Empieza antes. Empieza en cosas mucho menos espectaculares: en por qué respondemos como respondemos, en por qué repetimos ciertos hábitos, en por qué insistimos en caminos que ya sabemos que nos cansan, en por qué decimos “así soy” con una seguridad que a veces suena menos a identidad que a resignación.

La libertad, cuando se la mira de cerca, no siempre tiene el rostro luminoso con el que se le suele representar. No siempre se siente como poder. A veces se parece más a un peso, a una incomodidad. A la sensación de estar frente a algo que nos exige responder, aunque preferiríamos no hacerlo. Tal vez por eso hablamos tanto de ser libres y, al mismo tiempo, hacemos todo lo posible por no mirar demasiado lo que esa palabra implica.

Porque ser libre no es solamente poder elegir entre opciones. Eso sería demasiado fácil. Demasiado limpio. Demasiado parecido a los menús que nos ofrecen las plataformas, las tiendas o incluso algunos discursos de autoayuda que reducen la vida a una cuestión de actitud. La experiencia real es mucho más turbia. Hay elecciones que hacemos casi sin darnos cuenta. Hay otras que sentimos como inevitables. Y hay muchas, muchísimas, que en realidad están tocadas por la educación que recibimos, el miedo que arrastramos, la familia que nos hizo posibles y también el tiempo histórico que nos tocó vivir.

La pregunta entonces aparece con otra profundidad: si estamos hechos por tantas cosas que no elegimos, ¿qué lugar queda para la libertad? No elegimos nacer. No elegimos la lengua en la que empezamos a nombrar el mundo. No elegimos la época, ni el país, ni muchas veces las heridas con las que comenzamos a construirnos. Incluso nuestros deseos, esos que sentimos tan íntimos, a veces están llenos de voces ajenas. Nos creemos originales cuando en realidad repetimos modelos, expectativas o mandatos que se nos pegaron en la piel desde hace años.

Y, sin embargo, algo en nosotros se resiste a aceptar que todo está escrito.

Creo que por eso esta pregunta vuelve una y otra vez. No solo en la filosofía, sino en la vida. Vuelve cuando alguien dice “no sé por qué siempre termino aquí”. Vuelve cuando uno se descubre reaccionando de un modo que juró no repetir. Vuelve cuando sentimos culpa por no haber hecho algo distinto. Vuelve también cuando, después de mucho tiempo, por fin damos un paso que parecía imposible y entonces nos preguntamos por qué no lo habíamos dado antes.

Esa tensión entre lo que nos determina y lo que podemos hacer con ello ha acompañado a la filosofía desde hace siglos. Y quizá dos nombres permiten mirar esa tensión desde lugares muy distintos: Spinoza y Sartre. Dos pensadores separados por el tiempo, por el tono y por el modo de entender al ser humano, pero extrañamente unidos por una misma inquietud: ¿qué significa realmente vivir como alguien que no solo existe, sino que además tiene que hacerse cargo de su existencia?

Spinoza vivió en el siglo XVII, en un mundo atravesado por conflictos religiosos, persecuciones, tensiones políticas y una transformación profunda del pensamiento europeo. Fue un filósofo incómodo, no solo por lo que decía, sino por el tipo de serenidad radical desde la que lo pensaba. Ante tantas certezas de su época, que se defendían con dureza, él se atrevió a mirar al ser humano como parte de una naturaleza inmensa, no como un reino aparte. Y eso ya cambiaba muchas cosas.

Para Spinoza, una buena parte de nuestra ilusión de libertad nace de la ignorancia. Creemos que somos libres porque somos conscientes de nuestros deseos, pero no de las causas que los producen. Es decir: sentimos que queremos algo y, como no vemos toda la cadena que nos llevó a quererlo, suponemos que ese deseo brotó de un centro soberano al que llamamos “yo”. Pero para él las cosas no funcionan así. Somos parte de una red de causas, afectos, encuentros, pasiones e influencias que nos atraviesan constantemente. No mandamos tanto como creemos.

Eso podría sonar desolador, pero en Spinoza no lo es del todo. Porque reconocer que no somos tan libres como imaginábamos no significa hundirse en la impotencia. Significa, más bien, empezar a comprender. Y para Spinoza comprender ya es una forma de liberación. No porque anulemos todas las causas que nos determinan, sino porque dejamos de ser arrastrados ciegamente por ellas. Y cuando entendemos mejor lo que nos mueve, cuando vemos con más claridad por qué amamos, por qué tememos, por qué insistimos, entonces dejamos de vivir completamente a merced de nuestras pasiones tristes.