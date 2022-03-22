🤔 🎙 ¿Son malos los videojuegos? | Letras Habladas #50 🕹️🎮

🔶 El 16 de marzo del 2021, Miguel y Aranza tuvieron una idea: hablar semanalmente en un podcast sobre temas de la cultura popular con un "toque" de filosofía. Han pasado ya 53 semanas de estas citas regulares, y entre algunos directos y los episodios fijos, hemos llegado al capítulo 50. Gracias por estar acá durante este tiempo, gracias por acompañarnos a lo largo de estos primeros cincuenta.... y para celebrar, hemos salido del molde y nos ponemos a jugar videojuegos mientras charlamos sobre los mitos que hay sobre este apasionante entretenimiento. 👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales: https://enlaces.filosofiaenlared.com ✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel. 📩 letrashabladas@filosofiaenlared.com #filosofia #letrashabladas #filosofiaenlared #videojuegos #videogames #juegos #aniversario
