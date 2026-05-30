Hay figuras filosóficas que parecen quedar atrapadas en los libros escolares, reducidas a fechas, frases célebres o retratos solemnes que terminan alejándolas de la vida real. Pero con Sor Juana Inés de la Cruz ocurre algo extraño: cada vez que alguien vuelve a leerla, vuelve también una sensación de actualidad incómoda. Su pensamiento no se deja domesticar fácilmente. No cabe del todo en la poesía, tampoco únicamente en la religión y mucho menos en una idea rígida de “intelectual novohispana”. Sor Juana sigue desbordando las categorías desde las que intentamos explicarla.

Esa sensación atraviesa prácticamente toda la conferencia impartida por Ambrosio Velasco Gómez dentro del seminario Nepantla, organizado por Filosofía en la Red en conjunto con la Universidad Autónoma de Chiapas, así como con distintos proyectos filosóficos. Más que una clase tradicional sobre Sor Juana, la charla funciona como una invitación a mirar nuevamente a una autora que solemos simplificar demasiado. Aquí no aparece solamente la poeta barroca ni la figura histórica encerrada en el siglo XVII. Aparece una pensadora incómoda, contradictoria, profundamente humana y sorprendentemente cercana a muchas tensiones contemporáneas.

Uno de los conceptos centrales de toda la exposición es precisamente el de Nepantla. Y la conferencia deja claro desde el inicio que Nepantla no debe entenderse únicamente como el lugar de nacimiento de Sor Juana. La palabra se transforma poco a poco en algo mucho más profundo: una manera de existir entre mundos distintos. Entre ideas opuestas. Entre identidades que jamás terminan de encajar completamente. La charla propone entonces una idea fascinante: Sor Juana no solo nació en Nepantla, sino que vivió Nepantla durante toda su vida intelectual y emocional.