Spider-Man de Sam Raimi: el peso de ser bueno
La saga de Spider-Man de Sam Raimi muestra que el heroísmo no nace solo del poder, sino de la culpa, el sacrificio y la responsabilidad elegida.
Hay una frase que casi todos conocemos, incluso quienes nunca han leído un cómic ni han visto con atención una película de Spider-Man: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La repetimos como si fuera una moraleja sencilla, casi escolar, una de esas frases que parecen hechas para cerrar una historia con una enseñanza clara. Pero quizá por eso mismo hemos dejado de escucharla. La hemos convertido en lema, en póster, en cita motivacional, y al hacerlo hemos olvidado lo más inquietante que contiene: la responsabilidad no siempre aparece como una elección luminosa, sino muchas veces como una carga que llega demasiado pronto, demasiado fuerte y demasiado mezclada con la culpa.
Peter Parker no es interesante porque tenga poderes. De hecho, si lo pensamos bien, sus poderes son quizá lo menos importante de su historia. Lo verdaderamente filosófico de Spider-Man no está en trepar paredes, lanzar telarañas o detener trenes con una fuerza imposible, sino en la pregunta que se esconde detrás de todo eso: ¿qué debe hacer una persona cuando descubre que puede intervenir en el sufrimiento de otros? Esa pregunta no pertenece únicamente a los superhéroes. Aparece también en la vida ordinaria, en formas mucho menos espectaculares, cuando tenemos la posibilidad de ayudar, decir la verdad, proteger a alguien, acompañar un dolor, usar una influencia, poner un límite o asumir una consecuencia que nadie nos obligaba a asumir.
Por eso Peter Parker no es solo un personaje de acción. Es una imagen exagerada, casi mitológica, de una tensión profundamente humana: la tensión entre querer vivir para uno mismo y descubrir que nuestra vida nunca nos pertenece del todo. Queremos amar, descansar, estudiar, trabajar, divertirnos, tener una identidad estable, construir una vida reconocible. Pero el mundo nos interrumpe. El dolor de otros nos llama. Las consecuencias de nuestros actos regresan. Las personas que amamos nos necesitan. Las decisiones pequeñas producen efectos grandes. Y, de pronto, aquello que parecía una vida privada se revela atravesado por obligaciones que no pedimos, pero que tampoco podemos fingir que no existen.
La historia de Spider-Man comienza precisamente ahí: no con el heroísmo, sino con una interrupción. Peter no elige ser mordido por una araña genéticamente modificada. No elige recibir fuerza, reflejos, visión mejorada ni la capacidad de moverse por la ciudad como si la gravedad hubiera dejado de ser una ley absoluta. Tampoco elige, al menos no al principio, convertirse en protector de nadie. Lo que recibe es poder; lo que descubre después es que ese poder modifica la forma en que debe responder al mundo. Y esta diferencia es fundamental, porque una cosa es tener una capacidad y otra muy distinta es comprender qué exige moralmente esa capacidad.
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