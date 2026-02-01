¿Cómo vivir sin quedar atrapados en la culpa, el miedo o la obediencia ciega? La pregunta suena urgente, actual, casi terapéutica. Sin embargo, en el siglo XVII ya había alguien desmontando esa trampa emocional desde un lugar inesperado: no desde la moral, sino desde la comprensión. Spinoza no escribió para decirnos qué está bien y qué está mal. Escribió para mostrarnos cómo funcionamos.

Su obra principal, la Ética, no es un sermón ni un manual de superación personal. Es, más bien, una anatomía de la vida humana: cómo sentimos, por qué deseamos, qué nos mueve, qué nos debilita y qué nos fortalece. Y lo hace con una idea clave que cambia completamente el enfoque: no se trata de ser “buenos”, sino de aumentar nuestra potencia de vivir.

Desde ahí, la culpa deja de ser una herramienta útil, el miedo deja de ser una guía confiable y la obediencia ciega deja de parecer virtud. Lo que aparece en su lugar es algo mucho más exigente y, a la vez, más liberador: entendernos como parte de la naturaleza, como seres afectados por múltiples causas, pero también capaces de comprender esas causas y, a partir de ello, transformar nuestra manera de vivir.