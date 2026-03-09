La militancia política de las mujeres saharauis se sostiene sobre una larga lucha cuyo papel iniciador es fundamental en la germinación del proceso revolucionario saharaui que da lugar a la fundación del Frente Polisario1 durante las décadas de 1960 y 1970. En 1974 se crea la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS)2 con el fin de legitimar el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, así como concienciar y dar visibilidad a las mujeres saharauis. Al siguiente año, en noviembre de 1975, tiene lugar la Marcha Verde3 en las fronteras del Sáhara Occidental. El régimen autoritario de Hassan II planificó una estrategia artificiosa que obligaba a España (potencia principal administradora) a desentenderse de la Provincia 53.

Esta estrategia tenía la finalidad de que España firmara los Acuerdos Tripartitos de Madrid (unos pactos ilegales)4 que concedían la administración del Sahara Occidental a Marruecos y a Mauritania. Estos acuerdos van en contra del derecho internacional de la ONU, que no considera a Marruecos ni a Mauritania las principales potencias administradoras. Según el derecho internacional, España debe conceder la descolonización del pueblo saharaui a través de un referéndum de autodeterminación o bien transferir la administración del Sáhara Occidental al Consejo de Administración Fiduciaria. Estos pactos ilegales fueron el comienzo de una larga guerra que enfrentó al Frente Polisario con Mauritania (1975-1979) y Marruecos (1975-actualidad).