Στοά

Στοά

Στοά
Filosofía en la Red
🦇 The Batman: análisis y crítica filosófica | Letras Habladas
0:00
-56:14

🦇 The Batman: análisis y crítica filosófica | Letras Habladas

Avatar de Filosofía en la Red
Filosofía en la Red
jun 22, 2022

🔶 #TheBatman dividió opiniones, partiendo desde su protagonista (Robert Pattinson) hasta sobre cómo presentaron al personaje de #dccomics. Como siempre, en #letrashabladas reflexionamos filosóficamente sobre la trama, el cómo muestran al hombre murciélago y, principalmente, sobre qué podemos - o no- aprender de este. ¡No te lo pierdas!

📺 Mira el episodio en YouTube: https://youtu.be/ZKRt1b-hvN4

👉 ¡¡Síguenos en nuestras redes sociales: https://enlaces.filosofiaenlared.com

✍🏻🗣 Letras habladas, el podcast de filosofía en la red: reflexión, charla, análisis de una forma relajada con Aranza y Miguel Ángel.

#letrashabladas #filosofiaenlared #charlas #reflexión #batman #thebatman #comics #dccomics

Discusión sobre este episodio

Avatar de User

Por supuesto, sigue adelante.

© 2026 Plataforma de Divulgación Filosófica, S.A.S. de C.V. · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura