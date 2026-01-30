La película The True Cost1, dirigida por Andrew Morgan, se ha convertido en uno de los documentales más citados cuando se habla de los costos ocultos de la industria de la moda. Su propuesta es clara, su lenguaje es emocionalmente potente y su narrativa está construida para provocar indignación moral. Sin embargo, precisamente por su fuerza estética y ética, también merece una lectura crítica que no se limite a asentir ante sus imágenes, sino que se pregunte por los supuestos, omisiones y simplificaciones que acompañan su discurso.

El documental coloca al espectador frente a un espejo incómodo: la ropa barata que compramos con aparente ligereza está vinculada a una cadena global de producción donde abundan la precariedad laboral, la degradación ambiental y la manipulación del deseo. La tesis central es que la moda rápida —esa renovación constante de tendencias que vuelve obsoleta la prenda de la semana pasada— no es solo un fenómeno cultural, sino un engranaje económico que externaliza sus costos humanos y ecológicos hacia los sectores más vulnerables del planeta.

Hasta aquí, el gesto de la película es valioso. Logra romper la ilusión de inocencia del consumidor occidental, recordándole que cada camiseta barata tiene una historia. No obstante, la cuestión filosófica comienza cuando pasamos de la denuncia a la interpretación: ¿cómo debemos entender esas historias? ¿Qué tipo de responsabilidad se deriva de ellas? ¿Y, sobre todo, qué alternativas reales existen en un mundo donde la interdependencia económica es un hecho estructural y no una elección voluntaria?