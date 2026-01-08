Hay una sensación que aparece cada vez más entre quienes vivimos pegados a calendarios, pantallas y rutinas: la de no estar del todo dentro de nuestra propia vida. Como si la experiencia corriera unos pasos adelante y nosotros fuéramos detrás, tratando de entender qué está pasando con la respiración entrecortada. Se repite en conversaciones con amigos, en terapias, en clases: “siento que todo va demasiado rápido”. Y lo raro es que lo decimos como si no fuera un problema. Como si formar parte de esa velocidad fuera un dato más, inevitable, como el clima.

Una de las cosas que más desconcierta al pensar en el tiempo actual es que, sin haberlo decidido conscientemente, empezamos a medir casi todo según cuánto tardamos en lograrlo o resolverlo. Los mensajes se responden en minutos, los correos se contestan en horas, las tareas se entregan en días o semanas. Y cuando nos demoramos un poco más, aparece una incomodidad automática, como si hubiéramos faltado a un pacto silencioso.

Es extraño que la rapidez haya dejado de ser excepcional. Antes, lo urgente era la excepción; ahora, lo urgente es el estándar y lo lento parece sospechoso. Eso se nota incluso en la manera en que usamos el tiempo libre. Ver una película de dos horas a veces se siente “pesado”, pero ver ocho episodios de 25 minutos, sin despegarse del sillón, es normal. No porque tengamos más tiempo, sino porque la fragmentación parece suavizar la sensación de pausa. Es como si solo pudiéramos tolerar la vida en pequeñas porciones.