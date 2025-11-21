Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir avisos, recordatorios, adelantos de artículos y reflexiones que no siempre llegan al correo: es como tener a Filosofía en la Red en el bolsillo, cerquita.



Haz clic aquí y acompáñanos: https://filosofiaenla.red/canal-whatsapp

En la regularidad de mi vida, percibo el tiempo de forma lineal. La rutina marca un ritmo pacífico y, en mi memoria, son más los días que olvido que los que recuerdo. Hay momentos en los que la paz de la continuidad, sin embargo, puede generar angustia, en particular al hacerme consciente del paso acelerado del tiempo. No obstante, esporádicamente se inmiscuye un día excepcional, un día que trae su propio ritmo; uno determinante que detiene la armonía de la repetición y altera su orden. Pienso, entonces, en la sugerencia que alguna vez realizó uno de mis profesores en la universidad: es bueno preguntarse en qué momento nos volvimos aquello que somos en el presente.

Me hice abogado penalista un día en el que estaba en el pico del aburrimiento de otra rama del derecho. Precisamente ese día, una abogada de la firma en la que trabajaba informó que se había abierto una vacante en el equipo penal. Ese evento demarcaría el futuro de mi carrera profesional. También recuerdo el traje azul que vestía la mujer con la que salía en una noche mística, de alcohol y baile, en la que compartimos con mis mejores amigos en un bar de Bogotá. Lo recuerdo bien porque esa noche me enamoré de ella, y sería la persona con la que tendría lo que, hasta este momento, son diez años de relación. También pienso en mi padre, quien entabló una amistad con una vecina treinta años mayor que él, mediada por su afición al cigarrillo, sin saber que sería la hija de esa vecina quien se volvería su futura esposa: mi madre.

Creo, entonces, que la mayoría de nosotros puede pensar en sucesos así: eventos que, recordados con alegría, determinaron lo que hoy somos y la vida que tenemos. También, aquellos que, rememorados con nostalgia, implicaron lo que no pudimos ser, la vida que no vivimos: el sueño no perseguido, la oportunidad que expiró o el amor que no fue.

La existencia de esas experiencias, inmiscuidas en nuestra rutina, sugiere dos nociones paralelas del tiempo. Una es repetitiva y rutinaria; otra representa un punto de quiebre, un hito, y aunque el suceso se experimente de forma efímera, se configura en la memoria como un recuerdo permanente. ¿Cómo entender, entonces, este contraste?, ¿cómo podemos explicar ambas maneras de comprender nuestra relación con el tiempo?