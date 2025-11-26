Únete a nuestro canal de WhatsApp para recibir avisos, recordatorios,

En los últimos tiempos, hemos experimentado toda una ola a favor de la tolerancia, pero tal elemento parece haber caído en un desorden. Primero, quienes la promueven, no toleran a los intolerantes. Segundo, los intolerantes, dicen ser en realidad los tolerantes. Por ello, el propósito consiste en lograr descifrar la recta práctica de la tolerancia en el mundo contemporáneo.

Para entender qué significa tolerar rectamente, es necesario analizar dos visiones filosóficas opuestas sobre la verdad y el hombre: el realismo1 y el inmanentismo. Cada una de estas será explicada y aplicada. Posteriormente, mostraremos cómo suele darse en la práctica la influencia de cada una. Por último, se hará una explicación de lo que implicaría una recta práctica de la tolerancia.

Ambas concepciones han estado históricamente en una constante batalla. Para el realismo, es fundamental basarse en la naturaleza; para el inmanentismo, dependerá de alguna forma de la voluntad humana. En el segundo caso, ya sea individual o colectiva, una posible legislación no estaría en función de principios más allá de nuestro propio querer, siendo la mayoría o, en el algún caso, la presión de una minoría el requisito necesario para legislar, incluso si alguna ley atentara contra la naturaleza, como lo sería el bien mismo del hombre en cuanto hombre. En cambio, el realismo, reconociendo un orden natural independiente de su voluntad y de los caprichos que puedan existir del libre albedrío, conduciría a una legislación basada en la ley natural, la cual parte de un orden divino2.