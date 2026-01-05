Nota de la autora: El presente artículo es una reflexión motivada en gran parte por la experiencia estudiantil que viví hace algunos años en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí tuve la oportunidad de asistir al seminario Alteridad y exclusiones, el cual consiste, básicamente, en un grupo de trabajo compuesto por miembros de diferente formación académica (abogados, doctores, artistas, activistas y filósofos) interesados en comprender y dotar de herramientas conceptuales a los movimientos sociales vigentes. Su estudio es riguroso al mismo tiempo que accesible y cercano. Muchos son los temas que se abordan en el seminario, pues camina con el cuerpo colectivo.

Me alegra saber que en estos momentos, principios de 2026, sigue funcionando bajo la coordinación de las doctoras Ana María Mercedes de la Escalera y Erika Lindig Cisneros, provocando al pensamiento crítico y enlazándolo con el activismo social. Si me atrevo a mencionarlo es porque el presente trabajo debe muchísimo al seminario; no solo el tema o la bibliografía citada son resultado de su influencia directa, sino también el tono personal en el que está escrito, ya que la reflexión que viene a continuación se gestó en aquellas charlas. Una consulta más aguda sobre el seminario Alteridad y exclusiones se encuentra en sitios oficiales1.

Al momento de escribir estas líneas, tengo más de treinta años. Recuerdo aún con algo de claridad los días de mi educación básica: uniformes, peinados reglamentados y una mochila que pesaba como media tonelada. ¡Vaya cosas que la memoria todavía no puede soltar! A todo ello, por cierto, también debo agregar la certeza de haber escuchado en reiteradas ocasiones algo que pesaba mucho, mucho más. Un consejo bien intencionado, una máxima enunciada por profesoras, profesores, madres de mis compañeros y, también, mi propia madre: “estudia mucho para que no termines siendo una ama de casa”.

He pensado en esas palabras y me he dado cuenta de que han tenido diferentes significados a lo largo de mi vida. En principio, cuando era pequeña, las escuché de quienes jugaban el rol de guías; se presentaban como una verdad, una certeza, especialmente para las mujeres. Eran como un axioma que viene a explicar la configuración del mundo: dos espacios, dos ambientes, dos medios. Uno, lleno de responsabilidades, de deberes, de abandono de sí misma —por privilegiar el bienestar de los demás—, de monotonía y desgaste. Y el otro, idealizado, en el que cualquier profesión ofrecía acceso a la toma de decisiones, “verdadero trabajo”, un salario e independencia. Dicha división establecía, por tanto, una valoración: la primacía de las actividades académicas y la connotación negativa de las actividades domésticas.