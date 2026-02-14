Las travesuras de la niña mala y el amor existencial
Un análisis filosófico desde Sartre, Beauvoir y Kierkegaard para comprender libertad, identidad y fascinación en la novela de Vargas Llosa.
Las travesuras de la niña mala (2006), de Mario Vargas Llosa, la podemos abordar como una crónica de amor persistente; sin embargo, esta guarda una íntima relación con la filosofía del sujeto, permitiendo indagar la configuración existencial del sujeto “amante”. A través de la relación de Ricardo Somocurcio y Otilia (la niña mala), se analiza la tensión de la dialéctica entre la autenticidad del ser y el hechizo de la fascinación, terminando en un conflicto entre la libertad asumida y la alineación afectiva.
Este artículo propone interpretar esta novela a partir de las categorías conceptuales de la filosofía existencial y de la reflexión ética sobre el amor, principalmente a través de Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Søren Kierkegaard. De este modo se busca comprender cómo la ficción de Vargas Llosa configura nuevas dimensiones sobre libertad, identidad y vínculo amoroso, desplazando el interés del juicio moral hacia la comprensión ontológica.
