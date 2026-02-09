Hay formulaciones filosóficas que sobreviven no porque ofrezcan respuestas definitivas, sino porque logran nombrar con precisión una inquietud que no deja de reaparecer. Las tres preguntas que Immanuel Kant condensa al final del siglo XVIII pertenecen a ese tipo de formulaciones. No funcionan como un sistema cerrado ni como un catecismo racional, sino como un eje de orientación para pensar qué hacemos con nuestra razón cuando intentamos habitar el mundo sin apoyarnos en dogmas ni en promesas fáciles.

Lo notable de estas preguntas no es solo su alcance teórico, sino su inserción en la experiencia común. Saber, actuar y esperar no son operaciones abstractas separadas de la vida cotidiana; son dimensiones que se entrecruzan en cada decisión, en cada juicio, en cada expectativa que sostenemos frente a nosotros mismos y frente a los demás. Kant no propone una metafísica reconfortante, sino un modo exigente de asumir la finitud humana sin renunciar a la responsabilidad.

El contexto en el que estas preguntas emergen es el de una modernidad que empieza a tomar conciencia de sus propias fracturas. La razón se emancipa de la tutela religiosa y, al mismo tiempo, descubre que no puede ocupar su lugar sin límites. No todo puede saberse, no todo puede justificarse empíricamente, no todo puede garantizarse. Esta conciencia de límite no conduce, en Kant, al escepticismo paralizante, sino a una reconfiguración del sentido de la razón.