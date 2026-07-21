Cuando un robot deja de parecer una máquina
Los avatares ya no inquietan por parecer falsos, sino por parecer humanos antes de merecer la confianza que despiertan en nosotros mismos.
La escena podría ocurrir mañana, aunque sus elementos ya existen por separado. Una paciente entra en una consulta por videollamada. Del otro lado aparece un rostro sereno, de edad difícil de precisar. La voz pronuncia su nombre con calidez, hace una pausa antes de preguntarle por el dolor y frunce el ceño en el momento apropiado. Nada parece monstruoso. Sin embargo, algo incomoda: los ojos permanecen demasiado quietos mientras la boca sonríe, la respiración no altera el pecho y la pausa suena calculada, no expectante.
La paciente todavía no sabe si habla con una médica, con un avatar manejado por una persona o con un sistema automático. Pero su cuerpo ya emitió un juicio provisional. Se aleja un poco de la pantalla.
Llamamos valle inquietante a esa caída repentina de simpatía que pueden provocar los robots, avatares o imágenes cuando se acercan mucho a la apariencia humana sin terminar de encajar en ella. La fórmula suele contarse como una historia simple: cuanto más humano parece un artefacto, más nos agrada, hasta que el parecido se vuelve casi perfecto y entonces nos repugna. Después, si alcanza el realismo total, la afinidad regresa.
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