La madrugada del sábado 3 de enero del 20261 no solo quedará registrada como una fecha de importancia para la geopolítica del hemisferio occidental, sino que representará, a primera mano, una fractura de los principios fundamentales del sistema internacional moderno derivados de la conocida Paz de Westfalia2. La operación de extracción de Nicolás Maduro en territorio venezolano por parte de fuerzas especiales de los Estados Unidos constituye un evento que desafía la ontología misma del Estado-nación moderno. Sin embargo, este suceso no puede ser despachado como una simple incursión de “cambio de régimen“ al estilo del siglo XX; representa la colisión frontal entre el derecho internacional clásico, fundamentado en la inviolabilidad del territorio, y un realismo jurídico emergente que supedita la soberanía estatal a la funcionalidad institucional y la protección de los derechos humanos bajo el paradigma del “Estado débil“.

Para comprender la magnitud de esta ruptura, es imperativo revisitar el consenso de 16483. Los tratados de Münster y Osnabrück no solo pusieron fin a la Guerra de los Treinta Años, sino que establecieron el dogma de la soberanía estatal como un absoluto espacial y jurídico. Westfalia introdujo la noción de que el Estado es el actor supremo en sus asuntos internos, eliminando cualquier jurisdicción externa, ya fuera la autoridad del Papa o las pretensiones del Emperador. Durante casi cuatro siglos, el principio de no intervención ha funcionado como la “gramática“ de las relaciones internacionales, permitiendo una coexistencia basada en la igualdad jurídica de los Estados (par in parem non habet imperium). No obstante, lo ocurrido en Caracas sugiere que esta gramática ha quedado obsoleta frente a un paradigma donde la frontera física ya no actúa como un escudo moral contra la acción externa cuando un Estado es categorizado bajo la taxonomía de la debilidad institucional crónica.