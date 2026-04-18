Existen varias teorías de la verdad; en este texto se abordarán dos en particular: la teoría de la correlación y la teoría pragmatista. Comenzando con la correlación, para esta teoría la verdad de una proposición consiste en su correspondencia con los hechos del mundo. Para Wittgenstein, el sentido de una proposición está en la relación que esta tiene con la realidad, debido a que, para él, el lenguaje y la realidad tienen la misma estructura lógica: existe un isomorfismo entre ambos1. Esta idea permite sostener a la correlación como un garantizador de verdad, debido a que, al constatar lo dicho en la proposición con los hechos del mundo, podemos saber si la proposición es verdadera o falsa.

Los pragmatistas apoyan la idea de que la verdad es la correlación con la realidad, pero en este caso hablan de creencias y no de proposiciones. Además, ellos le agregan a la concepción de verdad un factor más: la coherencia. Por lo que, para ellos, la verdad sería la correlación de la creencia con la realidad y su supervivencia ante la experiencia, es decir, su coherente relación con otras creencias. En este caso, se puede decir que la correspondencia sería un criterio garantizador y la coherencia un criterio autorizador.

Lógicas divergentes

En la lógica clásica resulta sencillo hablar de valores de verdad, debido a que, siguiendo el principio lógico del tercero excluido, los valores están bien definidos: las proposiciones solo pueden ser verdaderas o falsas. Esta visión trae consigo el problema de no poder definir como verdaderos o falsos distintos enunciados que parecen no entrar en esta denominación, además del hecho de que las personas generalmente no operan bajo esta dicotomía, por lo que parece ser indispensable un tercer valor. En este sentido, la lógica plurivalente aparece para darle una solución a este problema. La principal diferencia entre la lógica plurivalente y la lógica clásica es que deja de lado el principio de tercero excluido, lo que la convierte en una lógica divergente.