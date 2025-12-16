La verdad en tiempos de posverdad: cuando creer ya no basta
Por qué la verdad incomoda hoy, cómo opera la posverdad cultural y qué perdemos cuando los hechos dejan de importar realmente.
Vivimos rodeados de información, y aun así la sensación de no saber en qué creer se ha vuelto casi cotidiana. No es solo que circulen mentiras evidentes; es algo más difuso, más incómodo. A veces lo falso se presenta con un tono convincente, emocionalmente eficaz, incluso reconfortante. Otras veces, la verdad, cuando aparece, resulta molesta, lenta, incapaz de competir con narrativas más simples. Ante ese clima, la pregunta por la verdad ya no es solo epistemológica: es cultural, política, íntima. Y quizá por eso incomoda tanto volver a formularla.
Hubo un tiempo —o al menos así nos gusta pensarlo— en el que la verdad parecía tener un lugar más estable. No porque no existieran mentiras, sino porque había ciertos consensos mínimos: fuentes reconocibles, autoridades epistémicas, rituales sociales para distinguir lo creíble de lo dudoso. Hoy, ese suelo común se siente resquebrajado. Abrimos una red social y encontramos versiones radicalmente opuestas de un mismo hecho, todas acompañadas de imágenes, testimonios, cifras. ¿Cómo decidir?
