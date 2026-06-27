El verdadero enemigo de Voldemort nunca fue Harry Potter
Voldemort jamás luchó realmente contra Harry Potter. Su mayor batalla fue filosófica, y revela una verdad incómoda sobre todos nosotros.
Cuando Voldemort decidió dividir su alma para esconderla en distintos objetos, la mayoría de los lectores entendimos ese gesto como la máxima expresión de la magia oscura. Después de todo, crear un Horrocrux implicaba asesinar, desgarrar el alma y desafiar el orden natural de la muerte. Sin embargo, vista desde la filosofía, esa decisión resulta todavía más perturbadora. No porque revele hasta dónde podía llegar un mago poderoso, sino porque nos muestra hasta dónde puede llegar un ser humano cuando convierte el miedo en el centro de su existencia.
Durante años hemos leído la historia de Voldemort como la de un hombre obsesionado con conquistar el mundo mágico. Lo imaginamos reuniendo seguidores, sembrando terror y persiguiendo a Harry Potter como si ese hubiera sido siempre el conflicto principal. Pero basta detenerse unos minutos para descubrir que Harry aparece demasiado tarde en la historia como para ser su verdadero adversario. Cuando nace el niño que vivió, Voldemort ya había cambiado de nombre, ya había asesinado, ya había comenzado a fragmentar su alma y ya llevaba años intentando construir una identidad que pareciera inmune a cualquier forma de fragilidad. Harry no originó esa obsesión; simplemente terminó dándole un rostro. La batalla decisiva había comenzado mucho antes.
Ese detalle cambia por completo la manera de entender al personaje. Voldemort nunca dedicó su vida a derrotar a un niño. Dedicó su vida a derrotar una idea. La idea de que, pese a todo su talento, su inteligencia y su poder, seguía siendo un hombre destinado a morir. Lo que realmente no podía soportar era descubrir que compartía el mismo destino que cualquier otra persona. Su guerra nunca fue contra Harry Potter. Fue contra la condición humana.
Esta interpretación obliga a mirar la saga desde otro lugar. Quizá la pregunta nunca debió ser por qué Voldemort era tan poderoso, sino por qué necesitaba serlo. La diferencia parece pequeña, pero transforma completamente el análisis. El poder deja entonces de ser el objetivo y se convierte en el síntoma. La verdadera cuestión ya no consiste en explicar cómo llegó a dominar a miles de personas, sino qué vacío intentaba llenar para necesitar ese dominio.
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