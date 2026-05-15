En este rincón de Στοά, Miguel Ángel no escribe como director ni como editor, sino como alguien que también tropieza, duda y busca sentido. Lo que aquí aparece no son artículos ni teorías, sino pausas: fragmentos escritos desde la vulnerabilidad para quienes saben que filosofar también es sostenerse en medio del ruido. Este espacio se cuida como se cuida lo más cercano. Por eso, los textos completos viven aquí, junto a quienes deciden acompañar el proyecto en su versión premium. Si ya eres parte: gracias por sostener esta voz compartida. Y si aún no, quizá quieras asomarte: a veces basta un paso más para entrar en la intimidad de estas pausas.

Hay momentos muy pequeños que terminan revelando cosas enormes. A veces ocurre en mitad de una conversación completamente normal, mientras alguien pregunta cómo estuvo el día, con quién se estuvo, qué se hizo en la tarde. Preguntas simples, cotidianas, casi automáticas. Pero entonces aparece algo extraño: una pausa diminuta antes de responder. Apenas unos segundos donde la mente reorganiza la información, no para inventar una mentira espectacular, sino para acomodar los detalles de una forma más tranquila, más administrable, más segura. Uno cambia una palabra, omite un dato irrelevante, suaviza un entusiasmo o decide que cierta parte de la historia no vale la pena mencionarse. Y lo inquietante no es el acto en sí, sino la naturalidad con la que empieza a ocurrir. Lo que más desconcierta de todo esto es que la mayoría de las veces no se siente como una traición, sino como una estrategia de supervivencia emocional tan pequeña que casi parece razonable.

Porque al principio parece prudencia. Incluso madurez. La sensación de que no todo necesita explicarse y de que algunas discusiones pueden evitarse si uno aprende a medir mejor lo que dice. Pero con el tiempo algo empieza a sentirse raro. El cuerpo lo nota antes que la cabeza. Lo nota cuando una conversación cotidiana genera cansancio antes siquiera de empezar, cuando responder algo sencillo implica calcular tonos, elegir cuidadosamente palabras o imaginar posibles interpretaciones antes de hablar. Y quizá ahí comienza una de las formas más discretas del desgaste emocional: cuando existir deja de sentirse espontáneo y empieza a parecerse más a una especie de administración permanente de la propia identidad.

He pensado mucho en eso últimamente. En cómo algunas relaciones —amorosas, familiares, incluso amistades— no necesariamente nos prohíben cosas, pero sí terminan condicionando la manera en que habitamos nuestra propia identidad dentro de ellas. No hace falta una orden explícita. Nadie dice “no seas así”. Nadie redacta reglas visibles. Sin embargo, poco a poco se instala un clima emocional donde ciertas partes de uno generan tensión, sospecha o incomodidad. Entonces aparece el filtro. Uno aprende qué temas conviene evitar, qué comentarios pueden malinterpretarse y qué aspectos de sí mismo es preferible mantener en segundo plano para conservar cierta tranquilidad. Lo complicado es que ese aprendizaje termina ocurriendo de manera tan gradual que muchas veces uno no se da cuenta del momento exacto en que comenzó a reducirse.

Lo más duro de todo esto es que la fragmentación rara vez se siente dramática. No suele vivirse como una tragedia inmediata, sino como una acumulación silenciosa de pequeñas reducciones cotidianas. Uno empieza a administrar cuidadosamente su personalidad frente a ciertas personas y, sin darse cuenta, termina existiendo únicamente a través de versiones parciales de sí mismo. El problema deja de ser ocultar acciones concretas y comienza a convertirse en algo mucho más profundo: acostumbrarse a esconder naturalezas enteras para no alterar demasiado el equilibrio de la relación. Y quizá ahí aparece una de las formas más extrañas de tristeza afectiva, porque ya no se trata de miedo a perder al otro, sino de la sensación de ir perdiéndose lentamente a uno mismo.

Tal vez por eso algunas personas terminan sintiéndose extrañamente cansadas incluso dentro de vínculos donde, aparentemente, todo funciona bien. Porque el desgaste emocional no siempre proviene del conflicto abierto. A veces nace exactamente de lo contrario: del esfuerzo constante por evitarlo. Hay algo agotador en sentir que uno debe vigilar continuamente cómo aparece frente a alguien, como si incluso la espontaneidad necesitara permiso. Y aunque desde fuera pueda parecer estabilidad, por dentro empieza a sentirse como una forma discreta de encierro. No un encierro evidente, violento o explícito, sino uno mucho más difícil de explicar, porque ocurre dentro de conversaciones normales, dentro de rutinas comunes, dentro de vínculos donde incluso puede existir cariño real.

Lo complicado es que muchas veces ni siquiera hay mala intención detrás de ese mecanismo. Por eso cuesta tanto identificarlo. No necesariamente se trata de personas crueles o manipuladoras. A veces son inseguridades, heridas viejas, miedos acumulados que terminan transformando la convivencia en un espacio donde todo debe manejarse con cuidado. Y claro, uno entiende el origen de ciertas reacciones. Comprende por qué la otra persona teme, sospecha o necesita certezas imposibles. Pero entenderlo no elimina el desgaste. Hay situaciones donde la empatía convive extrañamente con el cansancio, y donde comprender el dolor ajeno no evita que uno termine reduciéndose poco a poco para sostener la paz. Quizá precisamente por eso resulta tan difícil hablar de estos temas sin sentir culpa.

Creo que ahí aparece una de las formas más silenciosas de la tristeza afectiva: cuando alguien deja de sentirse completamente seguro siendo natural frente a quien ama. Porque la intimidad no debería sentirse como vigilancia permanente. Debería parecerse más a descanso. A la posibilidad de existir sin revisar constantemente cada palabra antes de decirla. A la tranquilidad de no tener que traducirse emocionalmente para evitar interpretaciones dolorosas. Sin embargo, hay relaciones donde uno termina desarrollando una especie de editor interno que corrige gestos, tonos y pensamientos incluso antes de expresarlos. Y lo más inquietante es que llega un momento donde esa vigilancia deja de sentirse externa y empieza a formar parte de la propia manera de pensar.

Con el tiempo, esa forma de habitar una relación modifica profundamente la relación con uno mismo. Porque existir fragmentado cansa de maneras difíciles de explicar. Cansa sentir que ciertas partes de la personalidad generan demasiada fricción como para mostrarse libremente. Cansa tener que administrar entusiasmos, amistades, comentarios o formas de ser para que todo permanezca estable. Y lo más peligroso es que uno termina normalizando ese esfuerzo hasta el punto de confundirlo con amor, compromiso o madurez emocional. Tal vez por eso hay personas que tardan años enteros en darse cuenta de cuánto han reducido su propia espontaneidad para conservar vínculos que, desde fuera, parecen perfectamente funcionales.

A veces pienso que el verdadero peligro de ciertos vínculos no es que nos impidan hacer cosas, sino que nos acostumbren lentamente a volvernos parcialmente invisibles. Que nos enseñen, sin decirlo directamente, que algunas partes de nosotros generan demasiados problemas como para mostrarlas con libertad. Y lo más inquietante es que uno termina colaborando con eso. Aprende a reducirse antes de generar conflicto, aprende a suavizar ciertas emociones y aprende también a convivir con una sensación constante de vigilancia interior que termina agotándolo incluso cuando aparentemente todo está tranquilo.