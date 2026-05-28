La peor forma de perderte no es fracasar: es convertirte en alguien que ya no reconoces
A veces el problema no es estar perdido, sino vivir una vida funcional que lentamente deja de sentirse propia.
Este texto es la octava entrega de nuestra serie semanal 10 preguntas filosóficas que todos nos hacemos.
Después de pensar en el reconocimiento, me quedó rondando una incomodidad que no se resuelve del todo cuando alguien por fin nos mira. Porque sí, ser vistos importa. Importa mucho más de lo que a veces queremos admitir. Pero incluso cuando llega esa mirada que valida, que recibe, que parece decirnos “sí, estás aquí”, todavía puede quedar una pregunta más honda, más difícil de callar: ¿qué parte de eso que está siendo reconocida se parece de verdad a nosotros?
Lo pienso porque a veces uno pasa tanto tiempo intentando no ser invisible que posterga otra tarea, quizá más inquietante: preguntarse quién es exactamente ese “yo” que quiere ser confirmado. Y no siempre la respuesta tranquiliza. Hay ocasiones en que la aprobación no descansa, sino que descoloca. Como si de pronto uno sospechara que ha aprendido muy bien a sostener una versión presentable de sí mismo, pero no necesariamente una verdadera.
Hay una escena que se me repite más de lo que quisiera admitir. No ocurre en un gran momento de crisis, ni en una madrugada especialmente trágica, ni mientras leo algo que me cambia la vida. Ocurre, más bien, en esos ratos tontos en los que uno abre el teléfono “solo un momento” y termina viendo una fila interminable de vidas ajenas. Gente que parece tenerlo claro. Gente que viaja, que emprende, que medita al amanecer, que deja trabajos para “elegirse”, que construye una marca personal, que sonríe con una seguridad que a veces parece más fotográfica que real. Y entonces, sin que nadie me lo pregunte, algo dentro de mí empieza a hacerlo: ¿y yo? ¿Estoy viviendo como quiero o solo estoy administrando bien una versión aceptable de mí mismo?
No siempre lo pienso con esas palabras, claro. A veces aparece de forma más silenciosa. En el cansancio de una semana que se siente útil, pero vacía. En la incomodidad rara que queda después de hacer algo que “salió bien” y, sin embargo, no se siente propio. En ese instante en el que uno recibe aprobación y, en vez de alegría, siente una especie de extrañeza. Como si la felicitación hubiera llegado a alguien que sí se parece a uno, pero no del todo. Como si la vida pudiera empezar a llenarse de logros y aun así quedarse ligeramente ajena.
Me pasa también cuando termino ciertos proyectos. Desde fuera podrían verse como avances, y muchas veces sí lo son. Pero no toda conquista trae consigo una sensación de verdad. Hay veces en que algo sale adelante y yo mismo me descubro preguntándome si de verdad lo quería o si aprendí a quererlo porque era razonable, útil, funcional, bien visto. Y esa distinción, que parece mínima, empieza a ser peligrosa. Porque uno puede acostumbrarse a vivir de manera correcta. Puede incluso vivir de manera admirable. Y aun así no vivir de manera auténtica.
Creo que la pregunta por la autenticidad no llega como llegan otras preguntas filosóficas, con solemnidad. No entra vestida de concepto. Entra disfrazada de pequeñas molestias. De apatía. De fastidio. De una sensación de estar interpretando demasiado tiempo el mismo papel. A veces la vida no se rompe; solo deja de sonar verdadera. Y eso, aunque sea menos escandaloso, quizá da más miedo. Porque cuando algo se rompe, al menos sabemos que hay un problema. Pero cuando uno sigue funcionando, sigue cumpliendo, sigue sonriendo, sigue produciendo, y aun así siente una distancia con su propia existencia, entonces la pregunta se vuelve más difícil de evitar.
¿Qué significa vivir una vida auténtica? No me refiero a esa autenticidad de eslogan, tan usada ahora, que parece resumirse en “sé tú mismo”, como si eso fuera simple. Como si uno supiera con claridad quién es. Como si bastara con ignorar la opinión ajena y actuar con espontaneidad. No, la pregunta es bastante más incómoda. Porque a veces aquello que llamamos “yo mismo” también está hecho de costumbres, de miedo, de necesidad de pertenecer, de heridas viejas, de frases heredadas, de expectativas que ya ni siquiera sabemos de quién eran. Entonces, vivir de manera auténtica no puede significar simplemente hacer lo que se me antoja. Tampoco puede reducirse a ser distinto por deporte, ni a oponerse a todo para sentir que uno existe.
La pregunta aparece en la vida cotidiana de formas mucho más comunes de lo que pensamos. Aparece cuando uno elige una profesión y luego sospecha que eligió también una máscara. Aparece cuando se queda en una relación por cariño, costumbre o temor, y no sabe distinguir una cosa de la otra. Aparece cuando uno descubre que lleva años diciendo “me gusta esto” solo porque aprendió a decirlo. Aparece incluso en lo más pequeño: en la ropa que usamos, en la forma en que hablamos, en lo que callamos para no incomodar, en el modo en que administramos lo que mostramos de nosotros. Vivir parece, muchas veces, una tarea de edición.
Y ahí es donde la filosofía deja de ser un lujo raro y se vuelve una compañía incómoda pero necesaria. Porque hay pensadores que no solo se preguntaron qué es la verdad o qué es el ser o cómo funciona el mundo, sino algo más perturbador: cómo puede una persona llegar a existir de veras, y no solo a ocupar un lugar en la rutina social de su tiempo. Nietzsche fue uno de ellos. Y Heidegger, a su manera, también.
Nietzsche escribió en el siglo XIX, en una Europa que presumía civilización, moral, progreso y estabilidad, pero que arrastraba muchas formas de obediencia disfrazadas de virtud. Fue un pensador feroz, desconfiado de casi todo lo que se presentaba como verdad definitiva. Le molestaba, sobre todo, la facilidad con la que las personas aceptan formas de vida ya hechas. No porque odiara a la gente, sino porque veía con claridad cuánto miedo nos da crear nuestra propia forma de existir. Nietzsche sospechaba que muchísimas veces no vivimos según lo que realmente afirmamos, sino según lo que nos vuelve aceptables. Nos adaptamos, repetimos, obedecemos, moralizamos y, en el proceso, terminamos alejándonos de nuestra fuerza más singular.
Cuando uno lee a Nietzsche con un poco de calma, descubre que no está proponiendo una autenticidad cómoda. No está diciendo: “haz lo que quieras y ya”. Lo suyo es mucho más exigente. Lo que él intenta pensar es cómo una persona puede dejar de vivir desde valores heredados sin examinarlos. Cómo puede dejar de pedir permiso para ser. Cómo puede soportar la intemperie de construirse a sí misma sin refugiarse de inmediato en la aprobación. Por eso insiste tanto en la creación, en la afirmación, en la necesidad de volverse quien se es. Esa frase, que suena tan bonita cuando se cita rápido, en realidad pesa. Porque volverse quien se es implica aceptar que quizá todavía no somos eso; implica atravesar capas de imitación, de resentimiento, de miedo, de docilidad.
Lo que sigue entra justamente en la parte más delicada de esta pregunta: esa zona en la que la autenticidad deja de ser una consigna bonita y empieza a volverse una exigencia incómoda.
