La escena es habitual en cualquier café moderno: personas con auriculares de cancelación de ruido, teclados mecánicos y una mirada fija en pantallas llenas de gráficos de productividad. No solo trabajan; están optimizando. Cada pestaña abierta representa una promesa de eficiencia, un paso más hacia la versión ideal de uno mismo que el sistema nos exige ser. En esta coreografía del rendimiento, el descanso se percibe como un error de sistema, una interferencia que debe ser minimizada para no perder el ritmo.

Hemos pasado de la sociedad del deber a la sociedad del poder. Como bien señala Byung-Chul Han, ya no necesitamos a un supervisor externo que nos obligue a trabajar; nosotros mismos nos latigamos con la promesa del éxito. El eslogan “tú puedes“ ha sustituido al “tú debes“, y con ello, la presión se ha vuelto invisible pero mucho más pesada. Si fracasamos, la culpa es enteramente nuestra, porque supuestamente teníamos todas las herramientas para ser eficientes y no supimos aprovecharlas.

Esta mentalidad ha colonizado ámbitos que antes eran sagrados. Incluso nuestras pasiones han sido víctimas de la monetización. Si te gusta pintar, debes vender tus cuadros en Etsy; si te gusta cocinar, debes abrir un canal de TikTok; si te gusta correr, debes medir tus tiempos para superar tu marca personal. La idea de hacer algo “por el puro placer de hacerlo“ está desapareciendo, sustituida por la lógica del rendimiento que exige que toda actividad tenga un retorno de inversión, ya sea económico o social.