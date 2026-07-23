Hay un momento en Dark Souls III que es difícil de olvidar. Llevas un rato caminando por pasillos estrechos, con la salud a la mitad y el nerviosismo propio de un juego que no perdona. Y entonces el nivel te escupe al exterior. Ante ti aparece una fortaleza enorme, desproporcionada, con torres que se pierden en las nubes y escaleras que suben hacia una oscuridad que no puedes calcular. Tu personaje, en el centro de la pantalla, es un punto. Un puntito.

La primera reacción no es exactamente miedo. Tampoco es simple admiración. Es algo más raro e incómodo: la sensación de estar frente a algo que te supera por completo, de haber entrado en un espacio para el que tú no fuiste concebido. Es la sensación que Edmund Burke describió en el siglo XVIII como lo sublime, esa experiencia estética que mezcla asombro y una forma leve de terror, y que Kant convirtió en piedra angular de su filosofía de la belleza. Lo sublime, decía Kant, surge cuando nos enfrentamos a algo que nuestra mente no puede abarcar del todo: una tormenta sobre el océano, una cordillera, la infinitud del cosmos. La grandeza que nos reduce y que, paradójicamente, al hacernos conscientes de nuestra pequeñez, nos hace también conscientes de nuestra capacidad de estar ahí, de sentirlo, de pensar en ello.

Durante siglos, lo sublime fue patrimonio de la naturaleza y de la gran arquitectura. Las catedrales góticas lo producían deliberadamente: sus naves altísimas, sus vitrales inalcanzables, su escala calculada para que el cuerpo humano se sintiera pequeño ante lo divino. Los pintores románticos lo buscaban en ruinas, en montañas, en cielos tormentosos. Lo que hace interesante a Miyazaki (el director detrás de Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y Elden Ring) es que ha trasladado esa tradición a un medio interactivo con una coherencia que pocos creadores de videojuegos han conseguido. Y la herramienta principal que usa no es la narrativa, ni la música, ni los personajes. Es el espacio.