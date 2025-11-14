Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, donde más de 18,000 personas reciben avisos, recordatorios y reflexiones que no siempre llegan al correo. Si todavía no te unes, haz clic aquí y acompáñanos:

El viernes 14 en la FILOCONF 2025 será un punto de inflexión: la semana habrá madurado, el pensamiento estará ya encendido y las preguntas, inevitablemente, serán más hondas. Será una jornada en la que la filosofía se atreverá a mirar hacia horizontes poco convencionales y, al mismo tiempo, a regresar a lo más íntimo de la existencia. Desde la cultura pop hasta la complejidad del territorio y la política; desde la muerte y el dolor hasta la ética de nuestro tiempo, el día respirará un aire de expansión intelectual. Cada conferencia abrirá un mundo propio; cada voz traerá una clave, un gesto, una luz. Y quienes sigan este día —desde cualquier lugar— participarán de un diálogo vivo, humano, abierto.

Las cinco épocas de los superhéroes,

con Giovanni Pasco

Los superhéroes siempre han sido más que capas y poderes: son espejos de épocas, de anhelos y de miedos colectivos. En un tiempo en el que la narrativa audiovisual domina la imaginación global, la ponencia de Giovanni propondrá un recorrido histórico y filosófico por las cinco grandes etapas que han dado forma al mito contemporáneo.

El diálogo no solo mostrará cómo estas figuras evolucionan, sino cómo nosotros mismos evolucionamos a través de ellas. En sus tramas se revelan nuestros dilemas morales, nuestras contradicciones y nuestras esperanzas más persistentes.

La reflexión será una invitación a pensar en la identidad, en el heroísmo cotidiano y en los gestos —pequeños y grandes— que marcan la vida pública. Hoy, como nunca, necesitamos héroes complejos, humanos y vulnerables. Giovanni abrirá ese espacio para mirarlos con nuevos ojos.

¿Por qué nos comportamos como nos comportamos?,

con Miriam María

Comprender la conducta humana es una de las búsquedas más antiguas de la filosofía. Miriam proyectará la pregunta hacia el presente, donde la psicología, la biología, la cultura y la tecnología se entrecruzan de maneras inéditas.

La conferencia será un ejercicio de lucidez: mirar cómo decidimos, cómo reaccionamos, cómo nos justificamos; mirar también cómo nos condicionan las estructuras que creemos dominar. Seremos invitados a contemplar la trama invisible donde se tejen nuestras elecciones.

Su análisis abrirá un espacio para reconocer aquello que nos mueve y, al mismo tiempo, aquello que podríamos transformar si entrenamos la mirada crítica. La conducta humana, lejos de ser un automatismo, será comprendida como un repertorio, una danza, un gesto que siempre podemos volver a aprender.

Aledaños del arte de vivir la muerte,

con Alejandro Peña

La muerte, ese límite inevitable, será puesta en el centro como una posibilidad de vida. Alejandro nos invitará a explorar los bordes, los aledaños, los pliegues de una idea que muchas veces evitamos pensar.

Desde una mirada sensible, la conferencia pondrá en juego nuestra relación con el fin, con el duelo, con lo que permanece cuando alguien se va. Será un recordatorio de que la muerte no solo termina: también revela, ordena, ilumina.

El pensamiento aquí se moverá despacio, con tacto, con profundidad. Será una meditación que revelará cómo la filosofía puede acompañar los procesos más humanos y más difíciles. Vivir la muerte no será resignación; será, quizá, la forma más radical de abrazar la vida.

Sobre el perspectivismo ontológico

y el territorio como agente político, con Inés Hopenhayn

El territorio no es solo un espacio: es un agente, un cuerpo vivo, un actor político que condiciona y transforma. Inés propondrá una lectura profunda del perspectivismo ontológico, cuestionando la idea de una única realidad y abriendo la puerta a múltiples miradas, múltiples mundos.

Su reflexión apuntará a lo que hoy se vuelve urgente: comprender cómo los territorios hablan, resisten, dialogan y articulan redes de significado. En un momento histórico marcado por disputas geopolíticas y crisis ecológicas, esta ponencia ofrecerá claves para repensar la relación entre comunidad, poder y naturaleza.

Será una invitación a imaginar otras formas de habitar y a reconocer que lo político no siempre está donde creemos. El territorio es actor, protagonista y testigo. Y comprenderlo será vital para comprendernos.

Crítica y experiencia: la apuesta filosófica de Michel Foucault,

con José Ignacio Scasserra

Foucault sigue siendo un punto de fuga para comprender el poder, el cuerpo, la disciplina y las formas en que nos construimos como sujetos. José Ignacio nos llevará por las tensiones entre crítica y experiencia, mostrando cómo el pensamiento foucaultiano no se agota, sino que se transforma.

La conferencia conectará pasado y presente, teoría y práctica, estructura y vivencia. ¿Qué significa hoy ejercer la crítica? ¿Cómo se encarna en la vida cotidiana? ¿Qué nos exige pensar más allá de lo dado?

La apuesta foucaultiana revelará que la filosofía no es un refugio, sino una acción. Una manera de intervenir, de imaginar, de reconfigurar nuestras relaciones y nuestros límites. Será un ejercicio de lucidez radical.

Filosofía del dolor: una semiología desde

el análisis crítico, con Laura Gamboa

El dolor —físico, emocional, simbólico— será explorado desde una mirada amplia y crítica. Laura abrirá una reflexión que nos recuerda que el dolor no es solo un síntoma: es un lenguaje, un signo, un modo de narrar la experiencia humana.

Su aproximación filosófica permitirá comprender cómo el sufrimiento se comunica, se transforma, se resignifica. Y en esa comprensión aparecerán preguntas que interpelan directamente la vida contemporánea: ¿cómo escuchamos el dolor propio? ¿Cómo acompañamos el dolor ajeno?

La filosofía se mostrará aquí como un puente: un espacio donde el análisis puede volverse también cuidado, escucha y presencia.

La necesidad de la ética en la economía

de la atención, con Federico Mana

Vivimos en un mundo donde la atención es recurso, moneda y campo de batalla. Federico abordará la urgencia de repensar la ética en este ecosistema saturado de estímulos, algoritmos y estrategias que buscan capturar cada segundo de nuestra mirada.

La conferencia será una llamada a la responsabilidad: ¿cómo dignificar la atención en un tiempo en el que todo compite por ella?, ¿cómo recuperar la deliberación frente a la inmediatez?

Será un análisis profundo que permitirá trazar una ética posible en medio del ruido. Una invitación a recuperar el poder de elegir dónde ponemos nuestra mente.

Presentación de avances del protocolo

de investigación del G.D.I. Mario Bunge

El día cerrará con una mirada hacia la investigación rigurosa, disciplinada y en marcha. El Grupo de Investigación Mario Bunge compartirá avances de su protocolo, mostrando cómo el pensamiento filosófico puede articularse con metodología, evidencia y colaboración.

Será un momento para reconocer la filosofía como trabajo colectivo, como laboratorio vivo donde las preguntas se afinan y las ideas se someten a contraste.

En este espacio el diálogo se volverá técnico, pero también profundamente humano: detrás de cada dato, habrá una búsqueda. Detrás de cada avance, una comunidad pensando.

El viernes 14 se convertirá en un cruce de caminos entre imaginación, territorio, vida, muerte, ética y política. Será un día que respire amplitud, diversidad y profundidad. Una jornada en la que la filosofía mostrará su rostro más vivo y más plural.

Y al terminar esta exploración, el pensamiento seguirá su curso hacia la siguiente jornada, la última de la FILOCONF 2025, donde nuevas preguntas aguardan, listas para expandir aún más el horizonte.

