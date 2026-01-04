A veces pienso que no es que no sepamos querer, sino que estamos cansados antes de empezar. Cansados de explicar, de esperar respuestas, de sostener silencios que no sabemos si son pausa o retirada. Los vínculos hoy se sienten frágiles incluso antes de ponerse a prueba, como si ya vinieran con fecha de caducidad impresa, aunque nadie lo diga en voz alta.

No siempre fue así, o al menos no lo recordamos así. Tal vez idealizamos el pasado, pero algo se ha desplazado. Vincularse se parece cada vez menos a una apuesta compartida y más a una negociación ansiosa, donde cada gesto se evalúa, se mide, se archiva mentalmente. Queremos cercanía, pero con cláusulas de salida claras. Queremos intensidad, pero sin el costo emocional que suele traer consigo.

Acercarse a alguien implica exponerse, y eso no es una metáfora bonita: es una experiencia corporal, casi incómoda. Hay algo del orden del temblor cuando dejamos que alguien nos vea de verdad, sin filtros ni relatos bien ensayados. Sin embargo, vivimos en una cultura que nos entrena para controlar la imagen, no para sostener la vulnerabilidad que la intimidad exige.